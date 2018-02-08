«Автозаводец», «На стройках Минска» и «Наш банк сегодня». Что публикуют на страницах корпоративных изданий?

Эти газеты вы не увидите в привычных киосках и на прилавках магазинов, особенностью корпоративных изданий является узкий круг читателей и тем. Самая старая корпоративная газета в Минске увидела свет 1 апреля 1947 года. Тогда в послевоенном разрушенном Минске, конечно, было не до Дня смеха. На месте бывших ремонтных мастерских в Красном Урочище в 1944 году начинает строиться Минский автомобильный завод, а уже через три – там появляется своя газета «Автозаводец». В прошлом году издание отметило свой 70-летний юбилей.

Юрий Дудинов, главный редактор газеты «Автозаводец»:

В разные годы состав редакции значительно изменялся, как менялось и ее местоположение: она находилась то внутри завода, то снаружи. Самое большое количество журналистов и технических работников в самые лучшие годы доходило до 20 человек. «Автозаводец» пережил несколько сокращений, оптимизаций штата. И сейчас в редакции «Автозаводца» трудятся всего семь человек. А выходим мы 1 раз в неделю, тиражом почти 6000 экземпляров.

В те годы, когда Юрий Михайлович только возглавил редакцию, тираж «Автозаводца» был около двух с половиной тысяч экземпляров. И на протяжении всех этих лет издание правдиво рассказывает о жизни коллектива: начиная от производственной деятельности и завершая культурной и спортивной жизнью.

Юрий Дудинов:

Между прочим, создание нашей команды «МАЗ-СПОРТавто», завоевавшей на ралли-рейде «Дакар» в нынешнем году второе место, было моей инициативой, которую, спасибо, поддержал генеральный директор МАЗа.

Корпоративная пресса, пожалуй, самая близкая к людям. Иначе как еще работник одного цеха узнает, что в соседнем нашлись умельцы, которые украсили бытовку картинами. Или откуда, если не из корпоративной газеты, до них дойдет добрая весть о премии к очередному празднику. Общественная пресса о таком не напишет. А какой же совокупный тираж корпоративных газет в Минске? Юрий Дудинов:

Он, конечно, меняется, но сейчас, по моим подсчетам, он составляет от ста до ста двадцати тысяч экземпляров.

Шесть тысяч восемьдесят экземпляров из этого числа приходится на долю еще одной корпоративной газеты – «На стройках Минска». В нынешнем году у этого периодического издания юбилей, ему исполняется сорок лет. Наталья Хацкевич, редактор газеты «На стройках Минска» ГПО «Минскострой»:

Перед первым составом редакции стояла задача, вести летопись Минскстроя. Прошло сорок лет, те задачи не изменились, мы максимально откровенно стараемся писать о минскстроевцах, об организации, которая построила, практически весь Минск. И людях, которые связали свои судьбы с этой благородной профессией.

Олег Швец, заместитель генерального директора по кадрам, идеологической работе и ресурсам ГПО «Минскстрой»:

И в принципе вся жизнь, все то, что происходит непосредственно в самом аппарате, на стройках Минска, на важнейших объектах, в перспективах развития строительной отрасли города Минска находит отражение на страницах этой газеты. Минские строители очень креативный народ. И про их активную творческую жизнь тоже можно узнать из собственного корпоративного издания. Например, про творческие соревнования на предприятии, про конкурсы Мисс и Мистер «Минскстроя». У них есть своя команда КВН, турслеты и спортивные мероприятия. Строители не дают скучать ни себе, ни руководству, ни журналистам.

Наталья Хацкевич:

У корпоративной прессы, есть, безусловно, своя специфика, мы работаем глаза в глаза со своим читателем. У нас есть постоянная рубрика «Журналист меняет профессию». Сегодня мы в котловане с метростроителями, завтра наверху монтируем панели, с формовщиками в цехах, с проектировщиками следим за будущим, какое будет будущее нашей столицы.

На пожелтевших страницах газеты, давно уже отданной в архив, можно найти, как строилась Национальная библиотека. «На стройках Минска» освещала эту тему от «первого кирпичика» и до самой вершины. А корпоративная газета главного банка нашей страны «Наш банк сегодня» заложила свой фундамент 15 лет назад.

Дмитрий Бакиновский, начальник управления информации и социального развития ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Сегодня штат нашей газеты это семь человек, это главный редактор, три корреспондента, два верстальщика и один стиль-редактор. У нас подобралась достаточно молодая и интересная команда, все профессионалы своего дела.



Газета выпускается для двух тысяч сотрудников и посвящена разъяснению всевозможных банковских вопросов.

Оксана Минина, главный специалист редакционного отдела газеты «Наш банк сегодня»:

В начале этого года была принята новая стратегия Беларусбанка на три года, поэтому сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы максимально четко, ясно и понятно донести своим сотрудникам основные пункты этой стратегии для того, чтобы к 2020 году ее реализовать. Наши журналисты реализовывают собственные проекты, например, «История успеха». Мы делаем интервью с молодыми руководителями. В рубрике «Рабочее место» мы рассказываем о работе сотрудников.

А чем еще вдохновляются сотрудники редакции? Оксана Минина:

Каждый сотрудник нашего отдела из какой-то зарубежной поездки, привозит обязательно газеты и журналы, на них мы ориентируемся и черпаем идеи и в написании материалов, и в верстке конкретно из этих изданий.

Многие корпоративные газеты не ограничиваются только печатной версией и создают свои информационные сайты.

Дмитрий Бакиновский:

Мы тоже вышли с такой инициативой к руководству банка. И в принципе с начала этого года уже снижаем периодичность выхода газеты на печатных носителях, параллельно с этим мы с коллегами приступили к разработке нашего информационного портала. В ближайшем будущем у газеты «Наш банк сегодня» появится мобильное приложение. Так они еще больше повысят оперативность информирования своих сотрудников. А с конца прошлого года газету можно не только читать, но и смотреть.

Оксана Минина:

Теперь в нашей газете будет мультимедийный контент. Вот я вам сейчас покажу, как всем этим пользоваться. Каждый сотрудник может скачать приложение и, наводя телефон на фотографию, смотреть видео.