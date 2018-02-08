Прямой эфир

8 февраля начинает республиканский праздник «Могилев – молодежная столица Беларуси 2018»

08 февраля 2018 07:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Могилев – молодежная столица Беларуси в 2018 году. Торжественная церемония открытия праздника пройдет сегодня в городе на Днепре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 февраля начинает республиканский праздник «Могилев – молодежная столица Беларуси 2018»-1

В ней примут участие представители местной власти, лидеры молодежных организаций, молодые специалисты, ученые, лауреаты международных конкурсов.

В рамках праздника 8 и 9 февраля пройдут различные форумы, мастер-классы, флэшмобы и многое другое.

8 февраля начинает республиканский праздник «Могилев – молодежная столица Беларуси 2018»-4

Статус молодежной столицы Республики Беларусь присваивается различным городам страны по итогам конкурса и сроком на один год. В 2017 этот статус носил Полоцк.

# общество # Праздничные даты # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Активисты БРСМ создали бесплатное приложение «Голосуй»: как оно работает
08 февраля 2018 07:00

Активисты БРСМ создали бесплатное приложение «Голосуй»: как оно работает

«Землю пахать – это вообще прелесть неописуемая». Один день из жизни тракториста-механизатора
07 февраля 2018 20:55

«Землю пахать – это вообще прелесть неописуемая». Один день из жизни тракториста-механизатора

В любви ему признавались целые поколения: не стало Геннадия Гарбука
07 февраля 2018 19:37

В любви ему признавались целые поколения: не стало Геннадия Гарбука