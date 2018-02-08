8 февраля начинает республиканский праздник «Могилев – молодежная столица Беларуси 2018»

Новости Беларуси. Могилев – молодежная столица Беларуси в 2018 году. Торжественная церемония открытия праздника пройдет сегодня в городе на Днепре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Могилев – молодежная столица Беларуси в 2018 году. Торжественная церемония открытия праздника пройдет сегодня в городе на Днепре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ней примут участие представители местной власти, лидеры молодежных организаций, молодые специалисты, ученые, лауреаты международных конкурсов.
В рамках праздника 8 и 9 февраля пройдут различные форумы, мастер-классы, флэшмобы и многое другое.
Статус молодежной столицы Республики Беларусь присваивается различным городам страны по итогам конкурса и сроком на один год. В 2017 этот статус носил Полоцк.