Активисты БРСМ создали бесплатное приложение «Голосуй»: как оно работает

До выборов в местные Советы депутатов Республики Беларусь, которые пройдут 18 февраля, осталось совсем немного времени. И если вы еще не определились с кандидатом, это можно сделать, к примеру, не выходя из дома с помощью мобильного приложения «Голосуй». Его разработали активисты Белорусского республиканского союза молодежи.

Сергей Клишевич, первый секретарь минского городского комитета БРСМ:

Для нас это такой опыт своеобразной работы в сфере IT-технологий, в сфере интернета. Я, конечно же, не исключаю, что могут быть какие-то помарки, ошибки, мы для этого специально сделали там вкладку. Каждый может ввести какое-то предложение либо, если он обнаружил какую-то неточность, нас об этом проинформируют, и внесем соответствующее изменение. Самое главное, что делали это студенты.

Мобильное приложение, которое можно скачать бесплатно, достаточно удобно в использовании.

Иван Батурин, разработчик мобильного приложения:

Самое начало в этом приложении: я вижу экран, в котором я должен вбить свой адрес. Вот я его и вбил: Радужная, 7. Далее у меня выскакивает окошечко: «меню выбора», где я могу посмотреть новости, а следующее окошечко – я вижу тех кандидатов в депутаты, за кого я могу проголосовать именно на моем участке голосования, где я проживаю.

Мобильное приложение «Голосуй» может помочь не только познакомиться с кандидатами в депутаты, но и узнать адрес своего избирательного участка. Иван Батурин:

Я вижу окошечко «открыть маршрут» и как оттуда доехать. Вот мы видим проспект Победителей, где я нахожусь сейчас, и я дальше прокладываю маршрут до того момента, где я нахожусь, и до того места, куда мне нужно доехать, до моего избирательного участка.

Мы протестировали IT-новинку и убедились, что она работает. Подобный проект у нас разработан впервые, не исключено, что его будут использовать и в будущем. Иван Батурин:

Фишка этого приложения станет то, что новости Центризбиркома будут автоматически загружаться и сразу появляться в этом приложении. Чтобы понравившийся потенциальный депутат учел именно ваши пожелания, которые вы на него возлагаете, уже сейчас можно отправить ему послание. Для этого достаточно приобщиться к республиканской акции «Молодежь решает», которая продлится во всех регионах страны по 17 февраля включительно. Письменное пожелание следует направить в один из специальных ящиков: они установлены в местах проведения пикетов БРСМ в поддержку кандидатов в депутаты. К слову, приятно отметить, что молодежь принимает активное участие в главном общественно-политическом событии этого года. К примеру, активисты БРСМ включены в состав избирательных комиссий всех уровней. И конечно, эти юноши и девушки точно знают, что будут делать 18 февраля.

Артем Голохов:

Для меня это будет первый опыт, я на выборах в первый раз. И я участвовал в акции «Молодежь решает», уже написал наказ свой депутату и уже конкретно знаю, за кого я проголосую.