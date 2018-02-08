«Я люблю ходить в лес и просто любоваться деревьями». Лесничий Дмитрий Касач рассказывает о своей работе

Любимое занятие Дмитрия Касача – прогуливаться по лесным тропинкам. Особенно приятно наслаждаться красотой природы зимой, когда снег, словно нависшие шапки, укрывает деревья.

Замечая прекрасное, Дмитрий Николаевич также оценивает своим метким взглядом и состояние ветвистых великанов. Уже 17 лет мужчина работает в лесном хозяйстве, из них – три с половиной года в должности главного лесничего Минского лесопаркового хозяйства. Чем вам нравится ваша работа? Дмитрий Касач, главный лесничий УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

Я вырос в деревне, которая окружена лесами. Это не так далеко от города Минска. Я люблю ходить в лес, собирать грибы и ягоды, просто любоваться деревьями. Поэтому я как-то с детства, еще со школы, решил, что, наверное, постараюсь поступить в технологический университет и связать свою жизнь с лесным хозяйством.

Не пожалели? Дмитрий Касач:

Нет, ни капельки. Работа городского лесничего весьма ответственная. Всегда нужно быть в курсе того, что происходит во владениях. А их, ни много ни мало, порядка 30 тысяч гектаров, которые включают в себя лесной массив всего Минского района. Дмитрий Касач:

Все наше хозяйство составляет чуть более десяти тысяч ста гектаров, из них 5800 гектаров – это городские леса. У нас сплошные рубки запрещены, так как все леса относятся к рекреационно-оздоровительным для посещения людей, поэтому в основном мы занимаемся уборкой захламленности, выборочными санитарными рубками, удаляем сухостой. Сейчас Дмитрий Николаевич решил устроить нам экскурсию по Ангарскому лесопарку. Хвойный лес бережно сохранили при застройке микрорайона «Ангарская-2». Здесь любят неспешно прогуливаться местные жители. Для них и облагородили лесную территорию.

Дмитрий Касач:

Данный лесопарк был, в значительной степени, поврежден. Здесь были повреждены порядком 300 деревьев. На месте, где получались прогалины, мы высаживали новые деревья.

Дмитрий Касач следит, чтобы в городских лесах было чисто. Мусор с подвластных территорий вывозится регулярно. Зимой посыпаются песком дорожки, это делает прогулки более комфортными.