Авторские стримы Григория Азарёнка теперь в эфире СТВ – смотрите телеверсию

Новости Беларуси. «Азаренок. Напрямую» теперь в телеэфире. Наш телеканал начинает трансляцию авторского проекта нашего коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждение общественно-политических событий, проблем белорусского общества без прикрас, обличение врагов Отечества и разрушение мифов и фейков. Аналитика от белорусских экспертов, гостей из России и других стран, а также общение с жителями ЛНР, ДНР и освобожденных территорий Украины.