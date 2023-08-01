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Авторские стримы Григория Азарёнка теперь в эфире СТВ – смотрите телеверсию

01 августа 2023 20:03
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Новости Беларуси. «Азаренок. Напрямую» теперь в телеэфире. Наш телеканал начинает трансляцию авторского проекта нашего коллеги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авторские стримы Григория Азарёнка теперь в эфире СТВ – смотрите телеверсию-1

Обсуждение общественно-политических событий, проблем белорусского общества без прикрас, обличение врагов Отечества и разрушение мифов и фейков. Аналитика от белорусских экспертов, гостей из России и других стран, а также общение с жителями ЛНР, ДНР и освобожденных территорий Украины.

Смотрите сегодня, 1 августа, телеверсию авторского стрима в 23:20 на СТВ.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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