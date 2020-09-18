Автопробег и шествие. В Гомеле 19 сентября пройдут мероприятия за мир и безопасность

Новости Беларуси. Автопробеги как способ поддержки мира, стабильности и безопасности в стране. 19 сентября Гомельские водители приглашают стать в колонну под белорусской символикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча единомышленников намечена на 13:00 от въезда в Гомель со стороны трассы М5. Также на завтра в Гомеле запланировано шествие – в 14:00 от площади Победы. Завершится митинг возложением цветов у Вечного огня.

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Напоминаем, такие мероприятия всегда предварительно согласованы с органами власти и направлены на восстановление порядка и привычного уклада жизни наших соотечественников.