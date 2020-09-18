120 байкеров из Беларуси и России устроят мотопробег в честь 75-летия Победы

Новости Беларуси. Байкеры из Беларуси и России масштабным мотопробегом отметят 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мероприятии примут участие 120 любителей железных коней. Стартует колонна вечером 18 сентября от Брестской крепости, а завершится мотопробег 20 сентября на Кургане Славы.