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120 байкеров из Беларуси и России устроят мотопробег в честь 75-летия Победы

18 сентября 2020 06:30
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Новости Беларуси. Байкеры из Беларуси и России масштабным мотопробегом отметят 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

120 байкеров из Беларуси и России устроят мотопробег в честь 75-летия Победы-1

В мероприятии примут участие 120 любителей железных коней. Стартует колонна вечером 18 сентября от Брестской крепости, а завершится мотопробег 20 сентября на Кургане Славы.

120 байкеров из Беларуси и России устроят мотопробег в честь 75-летия Победы-4

Там состоится церемония закладки капсул с землей с памятных мест и посланием наследникам Великой Победы, а также возложением цветов к мемориалу.

# Мотоциклисты # общество # Фотофакт

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