Вы только посмотрите на этот ужас! Вот какие хвалёные дороги Европы

В Минске более 1 тысячи 100 улиц, 1 тысячи 300 километров дорог и 120 мостов и путепроводов. Под пристальным вниманием каждый сантиметр асфальта. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о качестве столичных магистралей и развязок. Екатерина Забенько, СТВ:

Насколько сильно мы потеряли из-за того, что у нас нет такого взаимодействия с Западом, с той же Европой? Оттуда мы не можем получать какие-то материалы, приходится обходиться собственными силами. В ущерб ли нам это пошло?

Денис Глинский, генеральный директор Горремавтодора Мингорисполкома:

В 2022 году мы уже пробовали то, что не получается брать на Западе, брать на Востоке, что-то наш «БелдорНИИ» разрабатывает. Мы это применили в дорожном строительстве. Посмотрим по результатам. Екатерина Забенько:

Можно ли сказать, что белорусские дорожные специалисты работают на современном международном уровне? Денис Глинский:

У нас самые современные катки, у нас самые лучшие специалисты и люди. Екатерина Забенько:

Долгое время ориентиром по качеству для дорожников были европейские трассы. Что сегодня происходит на некогда безупречных магистралях? В Европе хорошие дороги. Это утверждение как будто неоспоримо. Однако ежегодно аналитики «Индекса глобальной конкурентоспособности» составляют рейтинг качества автомобильных дорог в разных странах мира. Какие страны вошли в топ-5?

Латвия. Местные шутят, что границу с Эстонией было совсем необязательно устанавливать. Ее можно почувствовать благодаря дорогам. В Латвии они далеки от немецких стандартов. Власти оправдываются: в Эстонии и строительный материал лучше, и интенсивность движения меньше. Но кто виноват? Да, после вступления в ЕС число въезжающих в Латвию возросло. Но ведь это можно было предугадать. И с того момента прошло уже почти 20 лет. Но проблема по-прежнему не решена. Сначала не было должных технологий, спецоборудования, теперь не хватает финансирования. А в результате недовольные автолюбители, которые меняют то диски, то подвеску.

А это Румыния. Протяженность высокоскоростных магистралей в стране составляет 750 километров. Это всего лишь 5 % всей дорожной инфраструктуры. Бухарест ежегодно объявляет о больших планах, но всякий раз что-то мешает их выполнению. Однако неэффективное планирование – не единственная проблема. Медлительность строителей – еще одна беда. Так, за год протяженность автомагистралей увеличивается всего на 22 километра. Это катастрофически мало. Тем более страна является частью важного общеевропейского транспортного коридора. Румынская часть этой дороги составляет около 800 километров, но функционирует только 70 %. Так что Румыния дышит в спину Молдове и может оспорить ее последнее место по качеству дорог в международном рейтинге.

Молдова, которая тоже разделяет европейские ценности и стандарты, качеством дорог не отличается. Точнее, нет, отличается, конечно, только в худшую сторону. Молдавские трассы официально признаны худшими в Европе. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры докладывает о ежегодном ремонте более 7 тысяч дорог, а их как не было, так и нет. И речь не только о глубинке, но также о столице и других крупных городах. Местные возмущаются, что выделенные на ремонт миллиарды расходуются слишком бесконтрольно. Водители жалуются, но на качестве дорожной инфраструктуры это никак не отражается.