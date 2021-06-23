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«Хатынь» и «Курган Славы». Спасатели МЧС Беларуси и России провели мотопробег памяти

23 июня 2021 20:12
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Новости Беларуси. Мотопробег памяти объединил спасателей Беларуси и России. Вместе на двухколесном транспорте они проехались по местам боевой славы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Хатынь» и «Курган Славы». Спасатели МЧС Беларуси и России провели мотопробег памяти-1

Отправной точкой маршрута стала Гомельская область, затем Брестская, и завершился пробег на территории Минской области. Спасатели посетили Столбцовский район и мемориальный комплекс «Курган Славы». Возложили венки к подножью обелиска, тем самым отдали дань памяти советским воинам, боровшимся за мирное небо.

«Хатынь» и «Курган Славы». Спасатели МЧС Беларуси и России провели мотопробег памяти-4

23 июня же спасатели посетили мемориальный комплекс «Хатынь» – место, ставшее символом памяти жертв фашизма и сожженных деревень.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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