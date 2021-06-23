«Более легкий доступ на внешние рынки». Какие ещё возможности появятся у бизнес-сообщества после присоединения к ВТО?

Новости Беларуси. Вступление Беларуси в ВТО позволит открыть страну для привлечения инвестиций, создавать новые рабочие места и повысить конкуренцию на рынке труда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Миноблисполкоме прошел круглый стол с бизнес-сообществом по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации. Во время встречи представители местного бизнеса познакомились с динамикой вступления и основными преимуществами от членства страны в организации. Участники обсудили практические вопросы, связанные с продвижением товаров и услуг на внешние рынки.

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:

Важно не только произвести, важно и продать продукцию. И продать эффективно не только на внутренний рынок, но где-то и на внешние рынки. Поэтому вступление в ВТО, на мой взгляд, позволит нам максимально использовать эти возможности по расширению нашего внешнеэкономического сотрудничества – создание новых рынков, перспектив для наших организаций, повышение конкурентоспособности продукции.

Владимир Серпиков, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Беларуси:

Конечно, это повлечет за собой и снижение ряда, так скажем, регуляторных барьеров и более легкий доступ на внешние рынки. Это очень важно для Беларуси. Мы экспортируем почти 2/3 ВВП, которое мы производим в нашей стране. И от этого зависит благосостояние, без преувеличения, всех – и бизнес-сообщества, и нашего, так скажем, государственного сектора, и всех жителей и граждан нашей страны.