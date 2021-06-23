Работы ведутся практически круглосуточно. Как коммунальные службы справляются с жарой?

Новости Беларуси. В связи с жаркой погодой все столичные службы работают в усиленном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дежурят дополнительные бригады медиков. Спасатели также начеку, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде. В связи с высокими температурами энергетики также работают для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Усилены оперативные аварийно-восстановительные бригады. Налажено взаимодействие с МЧС и смежными подрядными организациями. Дополнительно осматривают действующее энергооборудование и наиболее нагруженные линии электропередач.

Валерий Шишло, заместитель главного инженера по электротехническим вопросам РУП «Минскэнерго»:

Усилен контроль за маслонаполненным оборудованием, потому что маслонаполненное – это взрывоопасные объекты. Возможны возгорания, пожары, поэтому учащенный контроль за состоянием маслонаполненного оборудования.

Так же в этот период мы проводим дополнительное обследование и обходы воздушных линий электропередач, особенно нагруженных линий. В связи с тем, что из-за жары возможно опускание проводов и уменьшение этого габарита с возможным перекрытием на опоры и созданием вот этих аварийных и пожароопасных ситуаций.