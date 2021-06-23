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Работы ведутся практически круглосуточно. Как коммунальные службы справляются с жарой?

23 июня 2021 20:26
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Новости Беларуси. В связи с жаркой погодой все столичные службы работают в усиленном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы ведутся практически круглосуточно. Как коммунальные службы справляются с жарой?-1

Дежурят дополнительные бригады медиков. Спасатели также начеку, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде. В связи с высокими температурами энергетики также работают для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Усилены оперативные аварийно-восстановительные бригады. Налажено взаимодействие с МЧС и смежными подрядными организациями. Дополнительно осматривают действующее энергооборудование и наиболее нагруженные линии электропередач.

Работы ведутся практически круглосуточно. Как коммунальные службы справляются с жарой?-4

Валерий Шишло, заместитель главного инженера по электротехническим вопросам РУП «Минскэнерго»:
Усилен контроль за маслонаполненным оборудованием, потому что маслонаполненное – это взрывоопасные объекты. Возможны возгорания, пожары, поэтому учащенный контроль за состоянием маслонаполненного оборудования.
Так же в этот период мы проводим дополнительное обследование и обходы воздушных линий электропередач, особенно нагруженных линий. В связи с тем, что из-за жары возможно опускание проводов и уменьшение этого габарита с возможным перекрытием на опоры и созданием вот этих аварийных и пожароопасных ситуаций.

Работы ведутся практически круглосуточно. Как коммунальные службы справляются с жарой?-7

От жары страдают и растения в городе, поэтому работа коммунальных служб также усилена. Они обеспечивают дополнительный полив в эти горячие дни. Увеличено количество поливочных машин. Работы ведутся практически круглосуточно. Днем поливают деревья и кусты, а утром и ночью – цветы.

# Погода # общество # Валерий Шишло # Фотофакт

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