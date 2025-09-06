Автомобилистам приготовиться – 7 сентября в центре Минска ограничат движение
Белорусская столица готовится к самому масштабному спортивному событию осени. Уже 7 сентября состоится Минский полумарафон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его маршрут пролегает по центральным улицам города. Ряд из них уже перекрыт для движения. Сейчас нельзя проехать по Кирова, между улицами Комсомольской и Свердлова. В воскресенье ограничения будут более обширными и продлятся в течение дня.
Работы по замене асфальтобетонного покрытия на ул. Немига завершат до 7 сентября.
С 7:00 и до 13:00 будет ограничено движение по проспекту Независимости, включая кольцевую развязку на площади Победы, улиц Киселева, Коммунистической, Куйбышева, Янки Купалы, Сторожевской, проспекта Машерова и проспекта Победителей, а также улицы Ленина.
С 7:00 до 14:00 ограничения затронут проспект Независимости от улицы Свердлова до Янки Купалы, а также улицу Ленина от Интернациональной до проспекта Независимости.
До 15:00 будет закрыта улица Свердлова от Кирова до проспекта Независимости, а также проспект Независимости от Свердлова до перекрестка у дома номер 4.
До 16:00 будет перекрыта улица Свердлова от Кирова до Ульяновской, а также четная сторона улицы Ульяновской от Свердлова до Ленина.
До 17:00 будет закрыта улица Кирова от Ленина до Комсомольской.
Кроме того, с 12:00 и до 14:00 будет ограничено движение по улице Янки Купалы от проспекта Независимости до Интернациональной, а также по улице Интернациональной от Янки Купалы до Ленина.
13 сентября Минск масштабно отметит День города – в Мингорисполкоме поделились планами.