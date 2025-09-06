Прямой эфир

Автомобилистам приготовиться – 7 сентября в центре Минска ограничат движение

06 сентября 2025 15:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусская столица готовится к самому масштабному спортивному событию осени. Уже 7 сентября состоится Минский полумарафон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его маршрут пролегает по центральным улицам города. Ряд из них уже перекрыт для движения. Сейчас нельзя проехать по Кирова, между улицами Комсомольской и Свердлова. В воскресенье ограничения будут более обширными и продлятся в течение дня.

Работы по замене асфальтобетонного покрытия на ул. Немига завершат до 7 сентября.

Автомобилистам приготовиться – 7 сентября в центре Минска ограничат движение-2

С 7:00 и до 13:00 будет ограничено движение по проспекту Независимости, включая кольцевую развязку на площади Победы, улиц Киселева, Коммунистической, Куйбышева, Янки Купалы, Сторожевской, проспекта Машерова и проспекта Победителей, а также улицы Ленина.

С 7:00 до 14:00 ограничения затронут проспект Независимости от улицы Свердлова до Янки Купалы, а также улицу Ленина от Интернациональной до проспекта Независимости.

Автомобилистам приготовиться – 7 сентября в центре Минска ограничат движение-4

До 15:00 будет закрыта улица Свердлова от Кирова до проспекта Независимости, а также проспект Независимости от Свердлова до перекрестка у дома номер 4.

До 16:00 будет перекрыта улица Свердлова от Кирова до Ульяновской, а также четная сторона улицы Ульяновской от Свердлова до Ленина.

До 17:00 будет закрыта улица Кирова от Ленина до Комсомольской.

Кроме того, с 12:00 и до 14:00 будет ограничено движение по улице Янки Купалы от проспекта Независимости до Интернациональной, а также по улице Интернациональной от Янки Купалы до Ленина.

13 сентября Минск масштабно отметит День города – в Мингорисполкоме поделились планами.

# Дороги

Другие новости рубрики

Все новости
Победители и призёры конкурса юных чтецов получили награды на главной сцене Дня письменности в Лиде
06 сентября 2025 14:48

Победители и призёры конкурса юных чтецов получили награды на главной сцене Дня письменности в Лиде

Фестиваль национальных культур стартовал в Минске – завершится форум уже в Гродно
06 сентября 2025 14:10

Фестиваль национальных культур стартовал в Минске – завершится форум уже в Гродно

Молодёжный форум Союзного государства собрал более 100 участников в Могилёве
06 сентября 2025 13:50

Молодёжный форум Союзного государства собрал более 100 участников в Могилёве