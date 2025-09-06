Автомобилистам приготовиться – 7 сентября в центре Минска ограничат движение

Белорусская столица готовится к самому масштабному спортивному событию осени. Уже 7 сентября состоится Минский полумарафон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его маршрут пролегает по центральным улицам города. Ряд из них уже перекрыт для движения. Сейчас нельзя проехать по Кирова, между улицами Комсомольской и Свердлова. В воскресенье ограничения будут более обширными и продлятся в течение дня. Работы по замене асфальтобетонного покрытия на ул. Немига завершат до 7 сентября.

С 7:00 и до 13:00 будет ограничено движение по проспекту Независимости, включая кольцевую развязку на площади Победы, улиц Киселева, Коммунистической, Куйбышева, Янки Купалы, Сторожевской, проспекта Машерова и проспекта Победителей, а также улицы Ленина. С 7:00 до 14:00 ограничения затронут проспект Независимости от улицы Свердлова до Янки Купалы, а также улицу Ленина от Интернациональной до проспекта Независимости.