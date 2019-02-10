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Автомобили «БелДЖИ» на четвёртом месте по продажам в Беларуси

10 февраля 2019 17:02
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Новости Беларуси. Сколько продано автомобилей, произведенных на «БелДЖИ», в интервью программе «Неделя» на СТВ рассказал исполняющий обязанности генерального директора «БелДЖИ» Геннадий Свидерский.

Юлия Огнева, СТВ:
Геннадий Брониславович, можно сказать, что первый год полноценной работы завода позади. Рассказывайте пароли и явки – какие цифры: сколько сделали, сколько продали?

Автомобили «БелДЖИ» на четвёртом месте по продажам в Беларуси-1

Геннадий Свидерский, и. о. генерального директора СЗАО «БелДЖИ»:
Да, действительно, 2018 год уже в истории завода. Он отмечен тем, что с 1 июля мы начали серийное производство машин по всему модельному ряду. Около 5000 машин мы экспортировали в Российскую Федерацию, 3700 были проданы в Республике Беларусь. Это позволило нашему заводу выйти на четвертое место в продажах.

Еще хотелось бы очень отметить, что 75 % наших покупателей – это физические лица.

Больше подробностей об автомобилях Geely здесь.

# Автомобилестроение в Беларуси # общество # Геннадий Свидерский # Юлия Огнева # Фотофакт

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