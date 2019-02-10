Автомобили «БелДЖИ» на четвёртом месте по продажам в Беларуси

Юлия Огнева, СТВ: Геннадий Брониславович, можно сказать, что первый год полноценной работы завода позади. Рассказывайте пароли и явки – какие цифры: сколько сделали, сколько продали?

Новости Беларуси. Сколько продано автомобилей, произведенных на «БелДЖИ», в интервью программе «Неделя» на СТВ рассказал исполняющий обязанности генерального директора «БелДЖИ» Геннадий Свидерский.

Геннадий Свидерский, и. о. генерального директора СЗАО «БелДЖИ»:

Да, действительно, 2018 год уже в истории завода. Он отмечен тем, что с 1 июля мы начали серийное производство машин по всему модельному ряду. Около 5000 машин мы экспортировали в Российскую Федерацию, 3700 были проданы в Республике Беларусь. Это позволило нашему заводу выйти на четвертое место в продажах.

Еще хотелось бы очень отметить, что 75 % наших покупателей – это физические лица.