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Когда в Беларуси появятся электромобили Geely?

10 февраля 2019 17:01
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Новости Беларуси. Появятся ли в Беларуси электромобили Geely? В интервью программы «Неделя» мы спросили об этом и. о. гендиректора «БелДЖИ» Геннадия Свидерского.

Когда в Беларуси появятся электромобили Geely?-1

Юлия Огнева, СТВ:
А по электромобилям, может быть?

Геннадий Свидерский, и. о. генерального директора СЗАО «БелДЖИ»:
Мы вели переговоры. В общем-то, китайские партнеры пока ставят вопрос так: для продажи электромобилей должны быть созданы определенные условия. Субсидирование…

Юлия Огнева:
… инфраструктура.

Когда в Беларуси появятся электромобили Geely?-4

Геннадий Свидерский:
Да. В Китае есть целая программа. Если в Республике Беларусь такая программа будет реализовываться, то Geely принципиально говорили о том, что они тоже готовы участвовать и рассматривать вопросы и электромобилей в том числе.

Но я хотел бы сказать, что у нас есть намерение по модельному ряду. Но нам еще более важно найти способ улучшения сервиса. Потому что мы завод. Мы должны дать нашему потребителю наилучшие условия сервиса и считаем, что это – главное преимущество для того, чтобы автомобиль нормально входил в рынок.

Ну и второе – это тоже задача 2019 года – нам надо расширить географию продаж. Мы сейчас работаем, ведем переговоры с Сербией, с Литвой, с Польшей. Смотрим, как сертифицировать. Это сложный и длительный процесс.

Больше подробностей об автомобилях Geely здесь.

# Автомобилестроение в Беларуси # общество # Геннадий Свидерский # Юлия Огнева # Фотофакт

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