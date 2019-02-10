Белорусские Geely какого цвета покупают чаще всего?

Юлия Огнева, СТВ:

Какой самый популярный цвет?

Геннадий Свидерский, и. о. генерального директора СЗАО «БелДЖИ»:

Остается кристально-белый, серебристый и базальт. Вот эти три цвета наиболее востребованы.

Юлия Огнева:

Это потому, что заказывают, или вы выпускаете только эти цвета?