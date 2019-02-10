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Белорусские Geely какого цвета покупают чаще всего?

10 февраля 2019 17:01
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Новости Беларуси. Какой самый популярный цвет автомобилей Geely в Беларуси рассказал исполняющий обязанности генерального директора «БелДЖИ» Геннадий Свидерский.

Белорусские Geely какого цвета покупают чаще всего?-1

Юлия Огнева, СТВ:
Какой самый популярный цвет?

Геннадий Свидерский, и. о. генерального директора СЗАО «БелДЖИ»:
Остается кристально-белый, серебристый и базальт. Вот эти три цвета наиболее востребованы.

Юлия Огнева:
Это потому, что заказывают, или вы выпускаете только эти цвета?

Белорусские Geely какого цвета покупают чаще всего?-4

Геннадий Свидерский:
Нет-нет, мы не производим ради производства. Мы производим ради заказов и выполняя заказы покупателя. Поэтому наши дилеры формируют портфель и в России, и в Беларуси. Исходя из этого портфеля, мы заказываем комплекты и планируем производство.

Мы в четвертом квартале хорошо поработали над выпуском новой модификации Atlas. У нас появился кроссовер – испытан и поставлен на серийное производство – 1,8 турбо, и мы в феврале открываем продажи этой машины.

Больше подробностей об автомобилях Geely здесь.

# Автомобилестроение в Беларуси # общество # Геннадий Свидерский # Юлия Огнева # Фотофакт

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