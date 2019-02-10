Белорусские Geely какого цвета покупают чаще всего?

Новости Беларуси. Какой самый популярный цвет автомобилей Geely в Беларуси рассказал исполняющий обязанности генерального директора «БелДЖИ» Геннадий Свидерский.
Новости Беларуси. Какой самый популярный цвет автомобилей Geely в Беларуси рассказал исполняющий обязанности генерального директора «БелДЖИ» Геннадий Свидерский.
Юлия Огнева, СТВ:
Какой самый популярный цвет?
Геннадий Свидерский, и. о. генерального директора СЗАО «БелДЖИ»:
Остается кристально-белый, серебристый и базальт. Вот эти три цвета наиболее востребованы.
Юлия Огнева:
Это потому, что заказывают, или вы выпускаете только эти цвета?
Геннадий Свидерский:
Нет-нет, мы не производим ради производства. Мы производим ради заказов и выполняя заказы покупателя. Поэтому наши дилеры формируют портфель и в России, и в Беларуси. Исходя из этого портфеля, мы заказываем комплекты и планируем производство.
Мы в четвертом квартале хорошо поработали над выпуском новой модификации Atlas. У нас появился кроссовер – испытан и поставлен на серийное производство – 1,8 турбо, и мы в феврале открываем продажи этой машины.
Больше подробностей об автомобилях Geely здесь.