Продолжится ли кредитование на покупку Geely на суперусловиях? Интервью с Геннадием Свидерским

Новости Беларуси. Один из крупнейших инвестпроектов последнего пятилетия. Завод, сделавший Беларусь страной с собственным легковым автомобилем. «БелДЖИ», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Теперь уже можно сказать наверняка: проект состоялся. Весь прошлый год предприятие работало без сколько-нибудь существенных сбоев. Сколько произведено и сколько продано? Какой самый популярный цвет и самая покупаемая модель? Продолжится ли кредитование на суперусловиях? Об этом и не только – в интервью с первым заместителем министра промышленности, исполняющим обязанности генерального директора «БелДЖИ» Геннадием Свидерским.

Юлия Огнева, СТВ:

Здравствуйте. Смотрите, а мы – на Geely. Геннадий Свидерский, и. о. генерального директора СЗАО «БелДЖИ»:

Рады приветствовать вас на заводе. Как впечатления о машине?

Геннадий Свидерский:

По известным мне данным, мы сейчас в основном удовлетворяем заявки. Есть какое-то такое динамическое равновесие между планами завода и планами продаж наших дилеров. Юлия Огнева:

Скажите, насколько на продажи повлияла программа кредитования? И планируется ли ее как-то менять, трансформировать? Геннадий Свидерский:

Было реализовано где-то 3700 машин в Республике Беларусь. Из них 1700 использовали финансовую схему. Значит, мы видим, что этот инструмент востребован. Сейчас кое-какие элементы мы уточняем с банковскими учреждениями, но в целом я могу сказать, что эта программа будет работать и в 2019 году.