Продолжится ли кредитование на покупку Geely на суперусловиях? Интервью с Геннадием Свидерским
Новости Беларуси. Один из крупнейших инвестпроектов последнего пятилетия. Завод, сделавший Беларусь страной с собственным легковым автомобилем. «БелДЖИ», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Теперь уже можно сказать наверняка: проект состоялся. Весь прошлый год предприятие работало без сколько-нибудь существенных сбоев.
Сколько произведено и сколько продано? Какой самый популярный цвет и самая покупаемая модель? Продолжится ли кредитование на суперусловиях? Об этом и не только – в интервью с первым заместителем министра промышленности, исполняющим обязанности генерального директора «БелДЖИ» Геннадием Свидерским.
Юлия Огнева, СТВ:
Здравствуйте. Смотрите, а мы – на Geely.
Геннадий Свидерский, и. о. генерального директора СЗАО «БелДЖИ»:
Рады приветствовать вас на заводе. Как впечатления о машине?
Геннадий Свидерский:
По известным мне данным, мы сейчас в основном удовлетворяем заявки. Есть какое-то такое динамическое равновесие между планами завода и планами продаж наших дилеров.
Юлия Огнева:
Скажите, насколько на продажи повлияла программа кредитования? И планируется ли ее как-то менять, трансформировать?
Геннадий Свидерский:
Было реализовано где-то 3700 машин в Республике Беларусь. Из них 1700 использовали финансовую схему. Значит, мы видим, что этот инструмент востребован. Сейчас кое-какие элементы мы уточняем с банковскими учреждениями, но в целом я могу сказать, что эта программа будет работать и в 2019 году.
Юлия Огнева:
Сейчас три основные модели (и, я так понимаю, завод и рассчитан на три модели). Планируется ли вносить какие-то изменения?
Геннадий Свидерский:
У нас есть намерения: есть машины нового модельного ряда, и сейчас мы ведем переговоры с компанией Geely. Я думаю, что во втором полугодии попробуем (по 2020 год) подготовить еще одну модель X11 – такая востребованная модель есть.
Когда в Беларуси появятся электромобили Geely?
Клуб Geely, горячая линия и прямая связь с заводом: куда обращаться, если сломалась машина