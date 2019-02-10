Завод «БелДЖИ» выпускает одну машину в четыре минуты. Интервью с Геннадием Свидерским

Юлия Огнева, СТВ: Когда в предыдущий раз я была на заводе в конце прошлого года, выпускалась одна машина в десять минут. Как сейчас?

Новости Беларуси. И. о. генерального директора «БелДЖИ» Геннадий Свидерский в интервью программе «Неделя» рассказал, насколько увеличилась скорость производства машин за год.

Геннадий Свидерский, и. о. генерального директора СЗАО «БелДЖИ»:

Этот такт сегодня составляет четыре минуты. То есть мы в два раза увеличили такт производства. Я думаю, что в первом полугодии мы выйдем на проектную мощность. А проектная мощность завода – это 120 машин в смену.