В Заславле отмечают «Дожинки»! Как чествуют лучших аграриев и что подарили городу?

Заславль заиграл новыми красками. В столице «Дожинок» Минской области благоустроили улицы и социальные объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Появились здесь молодежный парк, экотропа, муралы, рассказывающие об истории города, а новому музею под открытым небом «Заславль в эпохах» и вовсе нет аналогов в стране. Инфраструктурные преобразования продолжатся. Сегодня в основание будущего современного физкультурно-оздоровительного центра заложили капсулу с посланием потомкам.

Владимир Губаревич, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Минского облисполкома:

В Минской области у нас в каждом районном центре есть бассейн, есть такие физкультурно-оздоровительные комплексы. И мы переходим в такие города, как Заславль. 20-тысячники, здесь будет трехэтажное здание, большая и малая чаша бассейна.

Фестиваль-ярмарка «Дожинки» для любого города – это большой праздник. И прежде всего праздник большого обновления. На подготовку к нему Заславлю из бюджета было выделено более Br110 млн. Хороший подарок, если учесть, что город отмечает 1040-летие основания. Сегодня на его улицах переплелись традиции и современность. На подворьях сельхозорганизаций не только эстетично, но и очень аппетитно – от хлебных караваев и корзин с овощами и фруктами до мясных разносолов. На столе и новинки. Из Борисовского района привезли фиолетовую пшеницу, а слуцкие сыроделы угощают сырным мороженым.

Сегодня мы не могли не прийти сюда. Следили за преображением. Здесь все менялось просто на глазах.

Гости праздника искренне поддерживали тех, кто с полей поднялся на пьедестал. Без внимания не остались заслуги не только комбайнеров, но и всех, кто обеспечивал бесперебойную работу техники, доставляя зерно, сушил и сохранял каждую его тонну. На главном празднике тружеников полей они главные герои.