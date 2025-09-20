В Заславле отмечают «Дожинки»! Как чествуют лучших аграриев и что подарили городу?
Заславль заиграл новыми красками. В столице «Дожинок» Минской области благоустроили улицы и социальные объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Появились здесь молодежный парк, экотропа, муралы, рассказывающие об истории города, а новому музею под открытым небом «Заславль в эпохах» и вовсе нет аналогов в стране. Инфраструктурные преобразования продолжатся. Сегодня в основание будущего современного физкультурно-оздоровительного центра заложили капсулу с посланием потомкам.
Владимир Губаревич, заместитель начальника главного управления спорта и туризма Минского облисполкома:
В Минской области у нас в каждом районном центре есть бассейн, есть такие физкультурно-оздоровительные комплексы. И мы переходим в такие города, как Заславль. 20-тысячники, здесь будет трехэтажное здание, большая и малая чаша бассейна.
Фестиваль-ярмарка «Дожинки» для любого города – это большой праздник. И прежде всего праздник большого обновления. На подготовку к нему Заславлю из бюджета было выделено более Br110 млн. Хороший подарок, если учесть, что город отмечает 1040-летие основания. Сегодня на его улицах переплелись традиции и современность. На подворьях сельхозорганизаций не только эстетично, но и очень аппетитно – от хлебных караваев и корзин с овощами и фруктами до мясных разносолов. На столе и новинки. Из Борисовского района привезли фиолетовую пшеницу, а слуцкие сыроделы угощают сырным мороженым.
Сегодня мы не могли не прийти сюда. Следили за преображением. Здесь все менялось просто на глазах.
Гости праздника искренне поддерживали тех, кто с полей поднялся на пьедестал. Без внимания не остались заслуги не только комбайнеров, но и всех, кто обеспечивал бесперебойную работу техники, доставляя зерно, сушил и сохранял каждую его тонну. На главном празднике тружеников полей они главные герои.
Алексей Кушнаренко, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Благодаря золотым рукам наших хлеборобов мы сегодня имеем достойный урожай, 50 центнеров с гектара – это исторический максимум, который Минская область достигла в этом году. Мы получили самый высокий урожай по рапсу в стране. При этом работа не останавливается.
День отдыха – и вновь нужно будет приниматься за работу. Сельскохозяйственный год еще не завершен: аграрии продолжают трудиться в полях, формируя урожай будущего года. В Минской области следующая цель – собрать заветные 3 млн тонн урожая зерновых и зернобобовых с учетом рапса и кукурузы.
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