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Белорусы принимают участие в Кубке мира по самбо в Душанбе

20 сентября 2025 17:25
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В Душанбе стартовал Кубок мира по самбо, участие в котором принимают и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня на ковер выходило девять представителей нашей страны. В первый день турнира копилка сборной потяжелела на четыре награды.

Хорошо проявили себя представительницы боевого вида. Елизавета Лапаева и Валерия Хрущева стали серебряными призерами соревнований. Илья Ломиворотов и Александр Круглик завоевали бронзовые медали. Иван Ярмуш, Владислав Норка, Дмитрий Хохлов, Василий Мищенко, Илья Жупиков завершили выступление на ранних стадиях. Завтра свои схватки проведут Диана Хохлова и Карина Шут.

Отметим, этот турнир является последним крупным стартом перед чемпионатом мира в Бишкеке.

# Спортивные соревнования

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