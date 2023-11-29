Автоматизированный центр мониторинга состояния мостов и путепроводов создают в Минске. Как он будет устроен?

Новости Беларуси. Автоматизированный центр мониторинга состояния мостов и путепроводов создают в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Система представляет собой комплект датчиков, установленных на конструктивных элементах сооружений, данные из которых посредством GSM-сигнала передаются на сервер предприятия. Такой системой оборудован мост на Немиге. До конца года планируется подключение путепровода на МКАД через автодорогу Минск – Дзержинск. Всего же на обслуживании предприятия находятся более сотни мостов и путепроводов. В 2023 году пять объектов отремонтировали с полной заменой покрытия, в следующем такие работы планируются на семи сооружениях.