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Автоматизированный центр мониторинга состояния мостов и путепроводов создают в Минске. Как он будет устроен?

29 ноября 2023 15:07
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Новости Беларуси. Автоматизированный центр мониторинга состояния мостов и путепроводов создают в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Система представляет собой комплект датчиков, установленных на конструктивных элементах сооружений, данные из которых посредством GSM-сигнала передаются на сервер предприятия. Такой системой оборудован мост на Немиге. До конца года планируется подключение путепровода на МКАД через автодорогу Минск – Дзержинск. Всего же на обслуживании предприятия находятся более сотни мостов и путепроводов. В 2023 году пять объектов отремонтировали с полной заменой покрытия, в следующем такие работы планируются на семи сооружениях.

Автоматизированный центр мониторинга состояния мостов и путепроводов создают в Минске. Как он будет устроен?-1

Павел Важник, директор предприятия «Горавтомост»:
На сегодняшний момент уже на сервер нашего предприятия поступают данные с путепровода на проспекте Победителей Немига. На мониторе компьютера нашего специалиста видны микроперемещения конструктивных элементов мостовых сооружений. Если достигают каких-то предельных точек, то система посылает сигнал тревоги.

Автоматизированный центр мониторинга состояния мостов и путепроводов создают в Минске. Как он будет устроен?-4

Сейчас ведется разработка перечня объектов для оборудования их мобильными беспроводными датчиками. Это позволит получать информацию о состоянии конструкций в режиме реального времени.

# Мосты Беларуси # общество # Павел Важник # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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