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Автогородок для школьников, имитирующий микрорайон Сухарево, открыли в Минске

18 апреля 2016 17:32
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Новости Беларуси. Проезжая часть в миниатюре. Первый в Беларуси автогородок для школьников открыли в столице. Он в точности имитирует территорию микрорайона Сухарево со всеми улицами, пешеходными переходами, остановками общественного транспорта, светофорами и дорожными знаками. А для лучшей ориентации детей в ближайшее время установят уменьшенные копии жилых домов, социальных объектов и торговых точек.

Здесь будут проводить практические занятия для учащихся не только этой школы, но и всего Фрунзенского района. В перспективе – оборудовать подобными автогородками и региональные школы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Грибкова, исполняющий обязанности директора ГУО «Средняя школа № 217 Минска»:
Данный городок у нас открывался как третий, заключительный, этап в нашей триединой системе, которая включает в себя центр безопасности, музей безопасности, который также находится на базе нашей школы.

# общество # Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # Государственная политика

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