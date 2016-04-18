Лиса в законе: хищников и ядовитых змей хотят запретить держать дома

Новости Беларуси. В пределах вольера и в рамках закона. Ядовитых змей, грызунов и диких хищников планируют включить в список опасных экзотических животных, которых нельзя держать дома. Это предусматривает новый законопроект «Об обращении с животными». Документ сейчас находится на общественном обсуждении.

Для годовалой Полины хамелеон Хома – лучший друг. Ящерица покорила девочку своим окрасом. Зеленый, желтый, красный – это он в своем обычном настроении.

Анна Науменко:

Они как живая картинка, за ними интересно наблюдать. А за теми же котиками, собачками очень сложный уход, в отличие от такого домашнего животного.

Помимо Хомы дома живет еще Сухарик (это полоз) и два паука-птицееда. На создание такого домашнего террариума у семьи Науменко ушло 8 лет.

Хамелеон меняет цвет своего окраса, подстраиваясь под окружающую среду. Правда, в нашем случае, если говорить образно, ящерице этого делать не придется. Ведь совсем скоро экзотическое животное можно будет официально назвать домашним.

Чего нельзя сказать о лисах, волках и мангустах. В новом законопроекте «Об обращении с животными» есть список разрешенных для содержания в домашних условиях. Экзотики много. Правда, только безобидная.

Виолетта Андрианова, консультант управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Эта категория животных – лисы, змеи. Они относятся к категории диких животных. Хищные животные, ядовитые в перечень домашних животных, разрешенных для содержания, не будут включены.

Сейчас же держать дома лису, сову или волка не запрещено. Владелец обязан лишь зарегистрировать своего необычного питомца в Министерстве природы. Хищнику с такой пропиской депортация, что называется, обратно в лес не грозит. Но, как оказалось, многие из них сами рвутся на волю.

Тамара Цариковская, директор ГП «Фауна города»:

Волка мы отловили в 2014 году в районе Уручья, но потом, как выяснилось, этот волк воспитывался человеком. В питомник мы его отвезли, в Витебск.

Правда, сейчас пристроить такое животное в зоопарк невозможно. И это по закону.

Татьяна Ильясова-Кононова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Зоопарк не может принимать животных, особенно диких, если они передаются человеком без соблюдения определенных норм. Нормы эти прописаны и документы в постановлении № 674, которое вышло в 2014 году.

Вот и получается, что один закон вкупе с другим может создать неразрешимую ситуацию. От опасного хищника надо будет избавляться, только вот куда его можно будет пристроить, пока неизвестно. В лесу же животное за неимением базовых инстинктов скорее всего погибнет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.