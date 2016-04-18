Уникальный проект по озеленению территории строящейся Свято-Богоявленской церкви презентовали в Минске

Новости Беларуси. В лучших традициях ландшафтного дизайна. Уникальный проект по озеленению территории строящейся Свято-Богоявленской церкви презентовали в столице. Это первая попытка белорусских архитекторов воспроизвести библейские сюжеты при благоустройстве православных храмов.

При подборе зеленых насаждений автор также использовала лишь те растения, которые есть на святой земле, в частности кипарис и оливковое дерево. Насладиться красотой зеленого оазиса смогут все минчане, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ольга Зеленковская, автор проекта «Библейский сад»:

Проект организации ландшафта храма Богоявления является тоже моделью под открытым небом святой земли. То есть там условно разделена территория на две главные зоны – Нового завета, Ветхого завета. И в каждой зоне есть основные главные сюжеты из Библии. По озеленению ассортимент подбирался из наших растений, которые адаптированы к нам, естественно, не экзотические, но аналоги растений, которые произрастают на святой земле