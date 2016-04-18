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Корректировать закон «Об обращении с животными» будут после 20 апреля – разъяснения Минжилкомхоза

18 апреля 2016 13:45
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Новости Беларуси. Табу на ночной лай и чипирование домашних питомцев стали самыми обсуждаемыми вопросами при подготовке законопроекта «Об обращении с животными».

Новый документ обещает установить лимит на количество питомцев в квартире и запретить оставлять их без присмотра на улице.

Также ужесточатся требования к выгулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, сейчас законопроект вынесен на общественное обсуждение. Споры и аргументы, касательно его положений, белорусы могут выдвигать до 20-го апреля включительно. После все аргументы будут переданы в Палату представителей.

Виолетта Андрианова, консультант управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
В период обсуждения никакие новшества в закон не вносятся. Он не корректируется. То есть до 20-го апреля будут собираться все предложения, все замечания от общественности, после чего все будет анализироваться. И будет приниматься решение о корректировке законопроекта.
 

# общество # Домашние животные # Виолетта Андрианова

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