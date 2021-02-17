Австрийская газета Wochenblick: Александр Лукашенко не стал вводить карантин, и цифры доказали его правоту
Новости Беларуси. Успешность белорусского пути преодоления пандемии коронавируса подтвердили исследования американских ученых. Со ссылкой на них под громким заголовком вышла австрийская газета Wochenblick, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси не стал вводить карантин и останавливать жизнь в стране из-за пандемии COVID-19. И цифры доказали, что он был прав – к огорчению ярых сторонников локдауна. В публикации приводится статистика по заболеваемости и летальности от коронавируса за первые три недели января в Беларуси и в Австрии. Число забелевших находится примерно на одном уровне, бросается в глаза различие в показателях смертности. В Австрии она в разы больше.
Акцент журналисты делают и на том, что в Беларуси есть достаточное количество больничных коек, а также качественная система профилактики инфекционных заболеваний и охраны здоровья, сохранившаяся со времен СССР. В качестве вывода звучит следующее заключение автора: жесткий карантин и ограничительные меры не оказывают существенного влияния на распространение инфекции. Напротив, они наносят огромный побочный ущерб.