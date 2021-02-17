Австрийская газета Wochenblick: Александр Лукашенко не стал вводить карантин, и цифры доказали его правоту

Президент Беларуси не стал вводить карантин и останавливать жизнь в стране из-за пандемии COVID-19. И цифры доказали, что он был прав – к огорчению ярых сторонников локдауна. В публикации приводится статистика по заболеваемости и летальности от коронавируса за первые три недели января в Беларуси и в Австрии. Число забелевших находится примерно на одном уровне, бросается в глаза различие в показателях смертности. В Австрии она в разы больше.