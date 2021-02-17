Католики празднуют Пепельную среду. Традиции дня

Новости Беларуси. Католики сегодня, 17 февраля, празднуют Пепельную среду. Название связано с особым ритуалом: во время мессы священник наносит пеплом крест на лоб каждого прихожанина. Эта традиция символизирует христианское смирение и покаяние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это необходимо верующим во время Великого поста. Он начнется за 40 дней до 4 апреля. Именно на эту дату в 2021 году выпадает светлый праздник Пасхи, который отметит часть христиан Беларуси. Во время поста католики с 14 лет обязаны воздерживаться от мясных блюд по пятницам, а с момента достижения совершеннолетия и до 60 лет должны соблюдать строгий пост в Пепельную среду и Страстную пятницу.