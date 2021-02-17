Удержание недостачи с виновного лица. Что важно знать?
Внимание – недостача. Но за чей счет праздник? Трудовой кодекс гласит, взыскивать нанесенный материальный ущерб необходимо с членов бригады торгового объекта, которые подписывали договор о коллективной ответственности за имущество. Подобные сделки при этом могут заключаться только с сотрудниками, достигшими совершеннолетия.
Александр Костюкевич, юрист:
Перечень работ и примерные формы договора определяются правительством. Работники должны содействовать недопущению краж, наниматель должен камеры повесить, какой-то учет, делать инвентаризацию в определенно установленные сроки.
Договор подписан, можно взыскивать ущерб, но не так быстро. Привлекать виновных к ответственности можно только после проведения проверки причин образования порчи или потери имущества с учетом всех письменных объяснений, представленных членами бригады.
Александр Костюкевич:
Если мы причиняем вред, имеет право взыскать с нас ущерб. Но в первую очередь, чтобы его взыскать, должно быть соблюдено четыре условия: должен быть реальный ущерб, который причинен работниками, исполняющими, неисполняющими свои трудовые обязанности, у нас должно быть противоправное действие работника – это либо исполнение, либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, должна быть причинно-следственная связь между неисполнением, противоправными действиями работника и наступлением ущерба, четвертое условие – вина работника.
Но время платить по счетам наступает лишь тогда, когда судом будет доказано: ущерб был причинен в результате совместных умышленных действий.
Александр Костюкевич:
Если размер ущерба не превышает одного среднемесячного заработка, то наниматель может выдать распоряжение об удержании из заработной платы. Распоряжение должно быть вынесено не позднее двух недель с момента акта причинения ущерба, оно должно быть принято к исполнению не ранее, чем через десять дней после уведомления работника. Если мы не согласны с удержанием либо не согласны с размером удержания, работник обращается с заявлением в суд. Суд с учетом степени вины, материального положения работника, всех обстоятельств дела может уменьшить размер подлежащего взыскания с работника ущерба.