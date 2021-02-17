Удержание недостачи с виновного лица. Что важно знать?

Внимание – недостача. Но за чей счет праздник? Трудовой кодекс гласит, взыскивать нанесенный материальный ущерб необходимо с членов бригады торгового объекта, которые подписывали договор о коллективной ответственности за имущество. Подобные сделки при этом могут заключаться только с сотрудниками, достигшими совершеннолетия.

Договор подписан, можно взыскивать ущерб, но не так быстро. Привлекать виновных к ответственности можно только после проведения проверки причин образования порчи или потери имущества с учетом всех письменных объяснений, представленных членами бригады.

Александр Костюкевич:

Если мы причиняем вред, имеет право взыскать с нас ущерб. Но в первую очередь, чтобы его взыскать, должно быть соблюдено четыре условия: должен быть реальный ущерб, который причинен работниками, исполняющими, неисполняющими свои трудовые обязанности, у нас должно быть противоправное действие работника – это либо исполнение, либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, должна быть причинно-следственная связь между неисполнением, противоправными действиями работника и наступлением ущерба, четвертое условие – вина работника.