В Минске идёт суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка

Ранее – 4 февраля – прошло предварительное судебное заседание. Как сообщалось, с шестью обвиняемыми (Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком) заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Было установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве с шестью обвиняемыми заключено добровольно и при участии их защитников. Прокурор подтвердил выполнение обвиняемыми обязательств по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступления, а также по уплате дохода, добытого преступным путем.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шесть других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой.

Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО «Активлизинг» за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее 2,5 миллионов доллларов.

Юрий Воскресенский о Викторе Бабарико: «С тактической точки зрения просто неверно противопоставлять себя суду»

По информации БЕЛТА, политолог Юрий Воскресенский заявил, что неверно противопоставлять себя суду.

Юрий Воскресенский:

Я всегда очень корректно отзываюсь о Викторе Дмитриевиче. Но тут невооруженным глазом видно, что человек считает себя мессией. То есть, возможно, ему надо участвовать не в политической, а религиозной деятельности. Что касается уголовного дела, я не знаю, о чем можно говорить и как доказывать свою невиновность, если вся твоя команда пошла на сотрудничество со следствием, рассказала обо всех фактах преступной деятельности, заключила досудебные соглашения. Даже с тактической точки зрения это просто неверно противопоставлять себя суду.

Суд не поддержал ходатайство защиты Виктора Бабарико об отводе судьи

Суд не поддержал ходатайство защиты Виктора Бабарико об отводе судьи Игоря Любовицкого. Дмитрий Лаевский, адвокат Виктора Бабарико, заявил ходатайство об отводе судьи, ссылаясь на тот факт, что родственник судьи по этому делу – адвокат. Ходатайство было отклонено из-за отсутствия оснований.

Как сообщает корреспондент СТВ Ксения Худолей из зала суда, Юрий Воскресенский высказался о поведении защиты.

Юрий Воскресенский:

Фактически тянет время и некорректно относится к своим коллегам по адвокатуре, потому что все знают, что адвокаты получают премию и зарабатывают, исходя из того процесса, в котором участвуют. Он просто тянет время, потому что, наверное, других аргументов не будет – думаю, что весь этот процесс будет посвящен тому, чтобы тянуть время.