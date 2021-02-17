В Минске идёт суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка
Новости Беларуси. Началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении топ-менеджеров ОАО «Белгазпромбанк». Заседание проходит в суде Московского района Минска.
Как сообщает БЕЛТА, это открытое судебное разбирательство. На скамье подсудимых – Бабарико В.Д, Задойко А.М., Бадей К.Г., Шабан С.В., Кузьмич Д.М., Ильясюк А.П., Добролет С.М., Кобяк В.А.
Фото из зала суда: t.me/lgbelarussegodnya
Ранее – 4 февраля – прошло предварительное судебное заседание. Как сообщалось, с шестью обвиняемыми (Бадеем, Добролетом, Кузьмичем, Ильясюком, Шабаном, Кобяком) заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Было установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве с шестью обвиняемыми заключено добровольно и при участии их защитников. Прокурор подтвердил выполнение обвиняемыми обязательств по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступления, а также по уплате дохода, добытого преступным путем.
«Причина такого медиапиара экспертам очевидна». Ксения Худолей о суде над топ-менеджерами Белгазпромбанка и фейках
Фото из зала суда: t.me/lgbelarussegodnya
Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шесть других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой.
Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО «Активлизинг» за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее 2,5 миллионов доллларов.
Юрий Воскресенский о Викторе Бабарико: «С тактической точки зрения просто неверно противопоставлять себя суду»
По информации БЕЛТА, политолог Юрий Воскресенский заявил, что неверно противопоставлять себя суду.
Юрий Воскресенский:
Я всегда очень корректно отзываюсь о Викторе Дмитриевиче. Но тут невооруженным глазом видно, что человек считает себя мессией. То есть, возможно, ему надо участвовать не в политической, а религиозной деятельности. Что касается уголовного дела, я не знаю, о чем можно говорить и как доказывать свою невиновность, если вся твоя команда пошла на сотрудничество со следствием, рассказала обо всех фактах преступной деятельности, заключила досудебные соглашения. Даже с тактической точки зрения это просто неверно противопоставлять себя суду.
Суд не поддержал ходатайство защиты Виктора Бабарико об отводе судьи
Суд не поддержал ходатайство защиты Виктора Бабарико об отводе судьи Игоря Любовицкого. Дмитрий Лаевский, адвокат Виктора Бабарико, заявил ходатайство об отводе судьи, ссылаясь на тот факт, что родственник судьи по этому делу – адвокат. Ходатайство было отклонено из-за отсутствия оснований.
Как сообщает корреспондент СТВ Ксения Худолей из зала суда, Юрий Воскресенский высказался о поведении защиты.
Юрий Воскресенский:
Фактически тянет время и некорректно относится к своим коллегам по адвокатуре, потому что все знают, что адвокаты получают премию и зарабатывают, исходя из того процесса, в котором участвуют. Он просто тянет время, потому что, наверное, других аргументов не будет – думаю, что весь этот процесс будет посвящен тому, чтобы тянуть время.
Генеральный прокурор ответил на вопрос, насколько скрупулезно проведено следствие по делу «Белгазпромбанка»
По информации sb.by, Андрей Швед рассказал, насколько скрупулезно проведено следствие по делу топ-менеджмента «Белгазпромбанка».
Андрей Швед:
Во-первых, в период предварительного следствия прокуратура осуществляла надзор за объективностью и беспристрастностью дела. Во-вторых, мы свою оценку дали и слово сказали, направив дело в уголовный суд для рассмотрения. Можно отметить следующее: следствие проведено абсолютно объективно, беспристрастно, достаточно огромный массив доказательств. Они и говорят о том, что это абсолютно коррупционное дело – чистой воды уголовщина.
Мера пресечения Виктору Бабарико не будет изменена
Мера пресечения Виктору Бабарико не будет изменена, об этом сообщает БЕЛТА. Суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения на содержание под домашним арестом.
Суд отказал защите Виктора Бабарико в снятии ареста с имущества его дочери
По информации БЕЛТА, суд отказал защите Виктора Бабарико в снятии ареста с квартиры и гаража, принадлежащих на праве собственности его дочери Марии Ховарт. Адвокат Виктора Бабарико Дмитрий Лаевский заявил ходатайство об отмене ареста недвижимого имущества. В частности, речь идет о квартире и гараже в Минске, принадлежащих на праве собственности Марии Ховарт. Суд не нашел оснований для удовлетворения заявленного ходатайства.
Суд частично удовлетворил ходатайство Виктора Бабарико
Суд частично удовлетворил ходатайство Виктора Бабарико, об этом информирует БЕЛТА. В частности, Виктор Бабарико попросил разрешить ему жестикулировать в суде, чтобы выражать эмоции, и выделить возможность более конфиденциального общения с защитой – один день в неделю. Ходатайство удовлетворено частично – Виктору Бабарико разрешено жестикулировать во время дачи показаний.
Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка продолжится 18 февраля.