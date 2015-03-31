Авиарейсы Минск-Киев будут по-прежнему выполняться 2 раза в день до 14 апреля

Новости Беларуси. Вечерний авиарейс на Киев, который могли отменить, выполнен. Самолет в столицу Украины вылетел по расписанию – в 18 часов 15 минут. Вместе с тем, его судьба была не ясна вплоть до отправления. По официальной информации, украинские авиационные власти не давали разрешения на выполнение полета. Все из-за спора о воздушном паритете между двумя странами. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ обо всем по порядку.

О том, что рейс «Минск-Киев» может не состояться, стало известно 30 марта днем. Об этом на официальной странице в соцсети написал белорусский авиаперевозчик. Мол, Украина не принимает. Запрос на рейс был отправлен еще утром. Однако официального ответа на него не поступило.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Плановый регулярный рейс «Минск-Киев» должен был состояться сегодня в 18 часов 15 минут. Наша съемочная группа находилась в аэропорту задолго до этого. По состоянию на 16.35 его статус все еще не определен. На табло вылетов и прилетов напротив этого рейса ничего нет, в то время как на более поздние вылеты, например, Калининград, Варшаву и Москву регистрация уже началась.

По состоянию на пять часов вечера судьба рейса все еще оставалась не ясной. Тем временем в аэропорту уже собирались пассажиры. Некоторые из них о том, что путешествие может не состояться, узнали от нас. Как и Виктория. Девушка возвращалась домой из белорусской клиники после операции.

Пассажиры:

Смотрю, уже время, а регистрации нет. Будем что-то думать или с поездом, или ждать до завтра.

Пока это все выглядит абсолютно нелогично. И зачем им это ограничение нужно, вообще непонятно. Деньги всегда можно вернуть на неделю, две позже – мне все равно, а планы – это уже существенно.

Спор возник на прошлой неделе. Тогда авиационные власти Украины заявили о том, что Беларусь нарушила паритет. Точнее, предоставила только семь рейсов в Киев. Остальные семь – в неудобное для аэропорта время.

Денис Антонюк, глава Государственной авиационной службы Украины:

Пока выдано семь слотов – тех, что были запрошены, и семь с неудобным для полетов временем. Мы готовы подтвердить для «Белавиа» все запрошенные четырнадцать рейсов «хоть сегодня», если белорусские авиационные власти положительно ответят на их запросы. Украина всегда шла на встречу во всех запросах белорусской стороны.

Тем временем белорусская сторона заявляет о том, что корректировку во время полетов она внесла. Сделали это сегодня утром и отправили официальный ответ в адрес авиавластей Украины. Но ответа не последовало. Это заставило нашу авиакомпанию, а вместе с ней и пассажиров, чувствовать себя тревожно.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора Национальной авиакомпании «Белавиа»:

В конце сегодняшнего дня мы получили временное разрешение от авиационных властей Украины на полеты авиакомпании в полном объеме – это два раза в день – до 14 апреля.

Пока авиакомпании Украины и Беларуси будут выполнять все те же 14 рейсов в неделю.

В ближайшее время, планируется, вопрос о паритете решиться. Вместе с тем белорусская авиакомпания просит пассажиров проверять статус рейса в интернете в день вылета.