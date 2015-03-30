В Бресте по городу пустили «исторический» троллейбус

Новости Беларуси. Вместо объявлений на стеклах – исторические фотографии, вместо рекламы – экскурс в прошлое города и рассказы о знаменитых земляках. В Бресте на маршрут вышел «исторический» троллейбус. В салоне разместили более 30 изображений памятников истории и архитектуры нашей культурной столицы этого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажиры:

Хорошая идея. Многое узнала о городе, об улицах Бреста.

Мне мама рассказывала про всякие достопримечательности. Но так, что бы я их видела – нет, не было такого. Поэтому хорошая идея.

Очень креативно, интересно. Молодцы ребята, кто придумал.

Организаторы передвижной выставки подчеркивают: это не просто отвлеченная экскурсия по городу, а рассказ о конкретном объекте, вблизи которого проезжает троллейбус. Совместный проект областного краеведческого музея и городского троллейбусного парка посвящён обретению статуса культурной столицы Беларуси, который городу над Бугом в начале этого года передал Гродно.