Иван Пригоженский, ветеран ВОВ рассказал о том, как детей из-за случайной встречи с партизанами немцы едва не расстреляли

Новости Беларуси. 41 день до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 21 века.

30 марта 1945 войска 2-го Белорусского фронта завершили штурм Гданьска и заняли его крепость. Продолжается Банска-Быстрицкая наступательная операция.

Армия 2-го Украинского фронта освободила несколько населенных пунктов в Словакии, а 3-ий Украинский недалеко от озера Балатон завладел двумя венгерскими городами.

Тем временем Беларусь возвращается к мирной жизни. Мы же продолжаем вспоминать те страшные годы войны, погружаясь в воспоминания ветеранов и очевидцев.

Иван Пригоженский, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы лошадей пасли. И когда мы были на ночлеге, шел партизанский отряд возле нас. Мы встретились с ними и разговаривали. Нас человек десять, наверное, было. Я был среди нас одним из самых взрослых. Говорил, чтобы домой ехали и никому не говорили, что мы встретились с партизанами. А они, кто-то из них, когда приехали, рассказали. И меня с еще одним парнем взрослым забрали в комендатуру. Начальник полиции на коменданта говорит переводчику: переведите ему, что это дети, они не виноваты. И нас выпустили. Не расстреляли. Остались мы живы.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам горячей линии СТВ: (017) 290-66-00, (029) 1-600-700.

До Великой победы оставалось 41 день.