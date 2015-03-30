Гомель: Вместо ремонта теплотрассы жителям микрорайона «Восток» предлагают за свои деньги приобрести отопительные котлы

Новости Беларуси. Вместо ремонта теплотрассы гомельчанам предлагают за свои деньги приобрести индивидуальные отопительные котлы. 25 миллионов с каждого дома – такую сумму озвучивают жители микрорайона «Восточный». Иначе в следующем сезоне придётся мёрзнуть — денег на капремонт теплотрассы у балансодержателя нет. Замёрзнуть или заплатить? Третий вариант искал корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Такая картина грибком по обоям – в половине из полусотни домов, составляющих проблемный микрорайон «Восточный». Перебои с отоплением здесь – норма жизни. Проржавевшая теплотрасса просто не держит нагрузок.

Надежда Житкова, местная жительница:

У нас теплотрасса не ремонтировалась. Здесь по улицам – одна улица 25 лет, другая 30 лет. Только когда прорыв, могут латку сделать немножко и все.

С 1991 года «Восточный» в городской черте. Но коммуникации, как и часть строений, на балансе ближайшего сельхозпредприятия. Не свойственные заботы аграрии не раз уже пытались переложить на плечи специализированных организаций. Но коммунальщики согласны принять проблемную теплотрассу только после её капитального ремонта.

Екатерина Кафелько, пенсионерка:

Совсем рядышком, через дорогу, ТЭЦовские дома. У них теплотрасса. И мы же к этой теплотрассе относимся. А мы что, в другом государстве живем?

По иронии судьбы замерзающий микрорайон находится буквально у стен мощнейшей ТЭЦ. Но людям предлагают ставить в дома газовые котлы. Денег на ремонт теплотрассы у хозяйства нет, а проблема есть. Её по наследству передают друг другу вот уже несколько руководителей.

Дмитрий Корж, директор ОАО «Комбинат «Восток» Гомельского района:

Сегодня администрация предприятия предложила людям полностью просчитать существующую замену или переход на индивидуальные источники отопления. В первую очередь, просчитать, сколько это будет стоить, потом обратиться к исполнителям, таким как Горгаз, институтам, которые будут выполнять все эти работы. В связи с тем, что это не один индивидуальный подход, а огромное количество работы, чтобы они предоставили скидку. И после этого предприятие готово внести предложение, сколько мы сможем людям помочь непосредственно из этой суммы.

Предложение руководства агрокомбината люди восприняли как ультиматум. И в большинстве оказались против решения проблемы за свой счёт. Составили коллективное письмо и отправили в различные инстанции. Главное волнение вызвала сумма предстоящих вложений.

Светлана Варлашова, пенсионерка:

Говорит, ставьте котлы. Ставьте, проводите сами. Мне сказал, 25-30 миллионов. Мы вдвоем пенсионеры.

Восток, как известно, дело тонкое. Комментировать ситуацию в администрации Советского района Гомеля с ходу не стали. Пообещали, что уже завтра состоится разбирательство проблемы с выездом на место специалистов. Видимо, трубы до сих пор ржавели слишком тихо, раз о проблеме на окраине района чиновники услышали только сейчас.