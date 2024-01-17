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Марафон добра «Наши дети» охватил более миллиона маленьких белорусов

17 января 2024 11:24
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Более миллиона юных жителей Беларуси охватил марафон добра «Наши дети». «От всей души» поздравления получили 330 тысяч людей золотого возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По инициативе Президента в рождественские и новогодние праздники никто не остался без внимания.

Марафон добра «Наши дети» охватил более миллиона маленьких белорусов-1

Что касается пенсионеров, им также оказывали всяческую помощь. Где-то по хозяйству, где-то в доме. А яркими моментами стали праздничные концерты и даже балы.

Марафон добра «Наши дети» охватил более миллиона маленьких белорусов-4

Екатерина Коледа, начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
В этом году проведено четыре таких единых дня общих мероприятий – это торжественное мероприятие 3 января, 10 января – выставки творчества наших пожилых граждан, выставки-ярмарки. 11 января полюбившееся очень нашим пожилым гражданам и очень востребованное танцевальное мероприятие, особенно формат балов очень любит наше старшее поколение. И, конечно же, развитие проекта «Равный равному», когда наши серебряные волонтеры идут, общаются, при необходимости помогают.

Марафон добра «Наши дети» охватил более миллиона маленьких белорусов-7

В благотворительном проекте «Наши дети» поучаствовали представители более 150 организаций. Старт был дан в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще, и на протяжении месяца праздник царил по всей Беларуси.

Марафон добра «Наши дети» охватил более миллиона маленьких белорусов-10

Елена Войтехович, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:
Уже традиционным стало открытие новых детских домов семейного типа. Так, в Витебской области, в Бешенковичском районе был открыт новый детский дом семейного типа, где в семье, которая в нем сейчас проживает, будут воспитываться от 5 до 10 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы ребята получили опыт жизни в семье, опыт семейного воспитания и в дальнейшем успешно социализировались в своей взрослой жизни.

Благотворительные проекты объединили студенческую молодежь, местные власти, профсоюзные организации и сотни тысяч неравнодушных белорусов.

# Благотворительная акция # общество # Екатерина Коледа # Елена Войтехович

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