Марафон добра «Наши дети» охватил более миллиона маленьких белорусов

Более миллиона юных жителей Беларуси охватил марафон добра «Наши дети». «От всей души» поздравления получили 330 тысяч людей золотого возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По инициативе Президента в рождественские и новогодние праздники никто не остался без внимания.

Что касается пенсионеров, им также оказывали всяческую помощь. Где-то по хозяйству, где-то в доме. А яркими моментами стали праздничные концерты и даже балы.

Екатерина Коледа, начальник главного управления социального обслуживания и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

В этом году проведено четыре таких единых дня общих мероприятий – это торжественное мероприятие 3 января, 10 января – выставки творчества наших пожилых граждан, выставки-ярмарки. 11 января полюбившееся очень нашим пожилым гражданам и очень востребованное танцевальное мероприятие, особенно формат балов очень любит наше старшее поколение. И, конечно же, развитие проекта «Равный равному», когда наши серебряные волонтеры идут, общаются, при необходимости помогают.

В благотворительном проекте «Наши дети» поучаствовали представители более 150 организаций. Старт был дан в резиденции Деда Мороза в Беловежской пуще, и на протяжении месяца праздник царил по всей Беларуси.