Минздрав показал новые автомобильные аптечки – когда станет нельзя использовать старые?

В Минздраве презентовали аптечки нового образца. Именно такие должны находиться в транспортных средствах и в организациях для оказания первой медицинской помощи людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В автомобильной аптечке практически ничего не поменялось. Увеличилось лишь количество бактерицидных пластырей и бинтов, а привычную вату заменил индивидуальный перевязочный пакет. Должны быть и специальные ножницы, которыми можно разрезать одежду, и изотермическое одеяло.

Дмитрий Альховик, главный врач Республиканского центра организации медицинского реагирования: Это накидка, которая помогает как при жаре, так и в холодное время года. Например, если водитель в холодное время года на трассе с малым количеством автомобилей заглох, у него не работает автомобиль, не работает мобильный телефон, это позволит обернуться этим одеялом и в течение нескольких часов дождаться помощи.

В перечне для универсальной аптечки 23 позиции. Это бинты, кровоостанавливающий жгут, лейкопластырь, лекарственные препараты, перекись водорода, электронный термометр и тонометр.

Ольга Юрченко, начальник отдела первичной медицинской помощи главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:

Аптечка рассчитана на количество человек от 2 до 10. При больших производствах, на которых работают более 10 человек, более рационально разместить несколько аптечек в разных цехах для более быстрого оказания помощи.

Производить и продавать аптечки старого образца можно будет до конца 2024 года. Пользоваться ими можно до окончания срока годности.