«Аватары театра» – белорусская писательница предлагает каждому попробовать себя в роли актёра

Влада Ольховская, автор книги:

Есть такое явление, как театротерапия. То есть в психологии было доказано, что, принимая на себя другие роли, мы получаем «пробник» чужой жизни. И мне кажется, что в подростковом возрасте это особенно важно. Когда ты оказываешься на распутье, когда ты не понимаешь, что дальше делать, как жить эту жизнь, то возможность принять на себя роль, причем роль, остро отличающуюся от того, что ты делаешь обычно. Стать злодеем, стать героем, оказаться в уязвимом положении, оказаться в положении обижающего. Эту возможность мне очень хотелось дать. Показать, что театр это интересно, это волшебно.