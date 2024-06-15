«Аватары театра» – белорусская писательница предлагает каждому попробовать себя в роли актёра

Вера Позняк, корреспондент:
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».
Вера Позняк, корреспондент:
Если вы не любите читать, значит, не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».
«Аватары театра» – так называется новая книга белорусского автора Влады Ольховской. С таким необычным проектом девушка одержала победу в литературном конкурсе LitUP.
Влада Ольховская, автор книги:
Есть такое явление, как театротерапия. То есть в психологии было доказано, что, принимая на себя другие роли, мы получаем «пробник» чужой жизни. И мне кажется, что в подростковом возрасте это особенно важно. Когда ты оказываешься на распутье, когда ты не понимаешь, что дальше делать, как жить эту жизнь, то возможность принять на себя роль, причем роль, остро отличающуюся от того, что ты делаешь обычно. Стать злодеем, стать героем, оказаться в уязвимом положении, оказаться в положении обижающего. Эту возможность мне очень хотелось дать. Показать, что театр это интересно, это волшебно.
В сборнике собрано семь пьес для подростков. Автор знакомит читателей с театром и предлагает каждому попробовать себя в роли актера.
Подробности в видео.