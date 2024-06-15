Как зародился дуэт «2/5» и какую музыку предпочитают белорусы? Поговорили с участниками кавер-группы

Творчество не знает границ. О вдохновении музыки мы поговорим с талантливыми звездами белорусской сцены. В студии «Нового утра» участники кавер-дуэта «2/5» Светлогорского района Гомельской области – певец, автор-исполнитель Алексей Сушенцов и гитарист Дмитрий Зеленый. Алеся Алехнович, ведущая:

Алексей, Дмитрий, всегда очень интересно, как жизнь сводит людей, которые потом создают группы, какие-то коллективы, начинают какие-то проекты. Расскажите вашу историю, особенно историю названия. Очень любопытно.

Алексей Сушенцов, певец, автор, участник кавер-дуэта «2/5»:

История простая. Дело все-таки исходит от инициативы. Была у меня идея сделать в 2014 году концерт памяти Джона Леннона. Поклонники «Битлов», в 2014 году собрал команду, куда входил и Дмитрий. И мы его сделали успешно. Через полгода собирает наш знакомый группу, куда меня позвали вокалистом. Дмитрий был на электрогитаре. И в этой группе где-то через год мы решили как бы не то что выделиться, а еще вот на базе этого сделать дуэт, чтобы играть каверы. Ну, там мы пели свои песни, писали, альбом записали на тот момент уже. Но решили вот, может, где-то в кафешках поиграть. И именно нацелились на французский шансон. Я с Дмитрием на эту тему поговорил, и он хотел это сделать, и как-то сошлось. Мы поговорили, и получилась такая история. Алеся Алехнович:

То есть у вас в репертуаре французский шансон, что еще?

Дмитрий Зеленый, гитарист, участник кавер-дуэта «2/5»:

Да, есть итальянская эстрада, американский джаз. И особенно наша любовь к песням группы «Битлз». Алексей Сушенцов:

Есть песни советского кино, очень хорошо идут. Они нравятся людям. Алеся Алехнович:

Ну, конечно, родная душа, хорошо идет. Алексей Сушенцов:

И мы немножко это обновляем и так далее, работаем.