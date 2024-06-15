Вокалисты фестиваля белорусской песни в Молодечно готовятся к 3-му туру – пообщались с участниками

Праздник музыки и слова. Молодечно принимает XXIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На мероприятие съехались гости со всех уголков Беларуси. Молодечно принимает XXIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии.

Ульяна Захаркевич, участница XXIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно-2024»:

Я приехала из Гродненской области, город Гродно. Я решила поучаствовать, потому что мне очень нравятся наши белорусские конкурсы. Они дают какой-то опыт, конкретно в белорусской эстраде. То есть исполняя конкретно белорусские песни, мы как-то развиваемся в своей культуре, я сегодня буду петь песню Ирины Аркадьевны Дорофеевой «Мой куток» в сопровождении с оркестром и под минус песню «Грай», которая когда-то прозвучала на «Славянском базаре».

Ангелина Самолетова, участница XXIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно-2024»:

Буду представлять город Минск, университет культуры и искусств. Я буду исполнять «Сядзела дзеванька» Благовой. А под минус буду петь «Човен» Ирины Аркадьевны Дорофеевой. Я выступаю почти в конце, 16-я, честно, как и хотела. У меня было три числа в голове, хотела 16-е – получила 16-е. Это мое счастливое число будет.