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Вокалисты фестиваля белорусской песни в Молодечно готовятся к 3-му туру – пообщались с участниками

15 июня 2024 11:35
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Праздник музыки и слова. Молодечно принимает XXIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На мероприятие съехались гости со всех уголков Беларуси.

Молодечно принимает XXIII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии.

Вокалисты фестиваля белорусской песни в Молодечно готовятся к 3-му туру – пообщались с участниками-1

Ульяна Захаркевич, участница XXIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно-2024»:
Я приехала из Гродненской области, город Гродно. Я решила поучаствовать, потому что мне очень нравятся наши белорусские конкурсы. Они дают какой-то опыт, конкретно в белорусской эстраде. То есть исполняя конкретно белорусские песни, мы как-то развиваемся в своей культуре, я сегодня буду петь песню Ирины Аркадьевны Дорофеевой «Мой куток» в сопровождении с оркестром и под минус песню «Грай», которая когда-то прозвучала на «Славянском базаре».

Вокалисты фестиваля белорусской песни в Молодечно готовятся к 3-му туру – пообщались с участниками-4

Ангелина Самолетова, участница XXIII Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно-2024»:
Буду представлять город Минск, университет культуры и искусств. Я буду исполнять «Сядзела дзеванька» Благовой. А под минус буду петь «Човен» Ирины Аркадьевны Дорофеевой. Я выступаю почти в конце, 16-я, честно, как и хотела. У меня было три числа в голове, хотела 16-е – получила 16-е. Это мое счастливое число будет.

Вокалисты фестиваля белорусской песни в Молодечно готовятся к 3-му туру – пообщались с участниками-7

Впереди у вокалистов третий тур, где они исполнят композиции в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. Победители конкурса будут известны сегодня вечером на заключительном гала-концерте, где и состоится награждение лауреатов.

# Фестиваль # общество

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