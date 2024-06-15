«Сказки бабушки Тани» – как проект помогает детям понять родителей с инвалидностью? Рассказала участница
Наверняка все согласятся, что хорошая книга всегда заряжает энергией, вдохновляет и дарит новые силы. Подтверждение тому – социальный проект «Сказки бабушки Тани». Потерявшая зрение борисовчанка Татьяна Юхновец с легкостью ориентируется в гаджетах, выступает на сцене и рассказывает сказки детям, чьи родители – люди с инвалидностью по слуху.
Алеся Алехнович, ведущая:
О том, как научиться читать сердцем и почему литература исцеляет, расскажут наши прекрасные гости.
В студии «Нового утра» Оксана Петрова, переводчик жестового языка Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района и Надежда Шатила, участница социального проекта «Сказки бабушки Тани».
Дмитрий Потапович, ведущий:
Сразу поясним для всех телезрителей, что так как у Надежды есть инвалидность по слуху, мы будем общаться двумя способами. В первую очередь, через Оксану. Как переводчик жестовых языков она будет все объяснять Надежде. Также у Надежды есть мобильный телефон. Там приложение, где наша речь записывается. Оксана, вам первый вопрос. Почему именно эта профессия?
Оксана Петрова, переводчик жестового языка Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района:
При знакомстве, когда я говорю, что я переводчик, в глазах собеседников всегда возникает интерес и уважение. А когда я добавляю жестового языка, то этот интерес увеличивается. Я соединяю мир неслышащий со слышащим. Я являюсь проводником между звуком и тишиной. В 2015 году на должность переводчика меня пригласила наш руководитель Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района Ольга Витольдовна Копыток. До этого я работала в общественном объединении «Белорусского общества глухих» на одном из предприятий. И там я познакомилась с жестовым языком, субкультурой неслышащих, их психологией. Я изучила жестовый язык благодаря работе с неслышащими, и он увлек меня, я его освоила.
Подробности в видео.