«Сказки бабушки Тани» – как проект помогает детям понять родителей с инвалидностью? Рассказала участница

Наверняка все согласятся, что хорошая книга всегда заряжает энергией, вдохновляет и дарит новые силы. Подтверждение тому – социальный проект «Сказки бабушки Тани». Потерявшая зрение борисовчанка Татьяна Юхновец с легкостью ориентируется в гаджетах, выступает на сцене и рассказывает сказки детям, чьи родители – люди с инвалидностью по слуху. Алеся Алехнович, ведущая:

О том, как научиться читать сердцем и почему литература исцеляет, расскажут наши прекрасные гости. В студии «Нового утра» Оксана Петрова, переводчик жестового языка Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района и Надежда Шатила, участница социального проекта «Сказки бабушки Тани».

Дмитрий Потапович, ведущий:

Сразу поясним для всех телезрителей, что так как у Надежды есть инвалидность по слуху, мы будем общаться двумя способами. В первую очередь, через Оксану. Как переводчик жестовых языков она будет все объяснять Надежде. Также у Надежды есть мобильный телефон. Там приложение, где наша речь записывается. Оксана, вам первый вопрос. Почему именно эта профессия?