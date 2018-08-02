«Большой ассортимент, цены приемлемые: в Могилёве открылся самый большой школьный базар»

Новости Беларуси. Самый большой школьный базар начал работу в Могилеве. От канцелярских мелочей до предметов гардероба – традиционно на таких площадках родители могут основательно подготовить ребенка к 1 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Товар предлагают десятки производителей. Изучать ассортимент отправился корреспондент Юрий Прокопенко.

Инна Михайленко к подготовке сына к школе подошла основательно. Форму выбирает неспешно, ведь по одежке встречают, а 1 сентября у Максима первый раз в первый класс. Для такого дела семья готова потратить круглую сумму.

Инна Михайленко, жительница Могилева:

В пределах, наверное, 500 рублей. Потому что обувь еще не куплена, нужны хорошие туфли, сменная обувь, все школьные принадлежности.

На школьном базаре в Могилеве представлены полтора десятка торговых организаций и ряд индивидуальных предпринимателей. Все необходимое в одном месте.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Наиболее ходовой товар – школьная форма. Разные производители, модели, размеры и разные цены. Например, этот костюм для мальчика из прошлогодней коллекции стоит 60 рублей, а этот, более модный – 90.

Как показывает практика, лучше раскупаются те костюмы, что подороже. На детях не экономят, а они хотят выглядеть стильно. Сегодня в школьном тренде приталенность, вставки и мелкая клетка. Много требований и к рюкзакам. Для учеников младших классов это ортопедическая спинка и яркий рисунок.

Александр Садовой, индивидуальный предприниматель:

Есть большой ассортимент, цены достаточно приемлемые. Выбор – сами видите: есть все, кроме ничего. В диапазоне от 30 до 50 рублей можно найти хороший качественный рюкзачок, который прослужит не один год.

Дарья Кузнецова, продавец:

Торговля идет хорошо, хоть и первый день, но люди хорошо покупают. Цены у нас хорошие. Например, ручки по 60 копеек, тетрадки берут по 70 копеек.

Никита Максимук, житель Могилева:

В школу пока что не хочу, лучше на каникулах все время быть. Сейчас бы лучше и мороженое, и чипсы поесть.