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Провал дороги на МКАД: на месте работает специальная комиссия. Обследование будет вестись всю ночь

01 августа 2018 16:38
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Новости Беларуси. Автолюбителям стоит набраться терпения. На месте работает специальная комиссия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Провал дороги на МКАД: на месте работает специальная комиссия. Обследование будет вестись всю ночь-1

Всю ночь будут вестись серьёзные обследования и необходимые расчеты. Так что ремонт может затянуться.

Провал дороги на МКАД: на месте работает специальная комиссия. Обследование будет вестись всю ночь-4

Проблемы на развязке улицы Бабушкина, МКАД и Игуменского тракта начались в 14.30. На внутреннем кольце просел асфальт. Движение здесь сразу же было остановлено, а специалисты приступили к обследованию моста. Вероятно, лопнуло бетонное перекрытие путепровода. В итоге, здесь сразу же образовались многокилометровые пробки. Водителям на время ремонта придется выбирать альтернативные маршруты.

Провал дороги на МКАД: на месте работает специальная комиссия. Обследование будет вестись всю ночь-7

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:
Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулирование движения как на месте происшествия, так и еще в Заводском районе. Они регулируют потоки движения. Их сбрасывают для предотвращения крупных заторовых ситуаций.

Провал дороги на МКАД: на месте работает специальная комиссия. Обследование будет вестись всю ночь-10

Из-за закрытия путепровода и движения под ним внесены коррективы и в движении городских автобусов. Так что пассажирам нужно также подготовиться к временным трудностям.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # происшествия # Фотофакт

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