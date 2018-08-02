ГАИ и МЧС рассказали о самых частых правонарушениях в ходе уборочной кампании

Новости Беларуси. Ход уборочной продолжают контролировать правоохранительные органы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, сотрудники ГАИ проверили практически всю задействованную технику. Это более 43 тысяч единиц. Во время мониторинга выявлены сотни нарушений. Речь идет о непройденном техосмотре, неправильной организации работы и даже пьяных водителях. Внимание к безопасности и у спасателей. Они уже проверили 7500 объектов, задействованных в уборке урожая.

Дмитрий Турчин, начальник управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:

Основные нарушения, которые выявляются, это, конечно же, нарушения производственной дисциплины. Это банальное оставление неубранных рабочих мест, трущихся деталей, которые у нас есть на кормоуборочной, зерноуборочной технике, которые в последующем (хотя единичные случаи) приводит к пожарам.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям отдела УГАИ МВД Беларуси:

Сотрудниками ГАИ на сегодняшний день проверено 1253 организации и практически вся техника, которая задействована в уборочной кампании – это 43 246 единиц. Туда входят и автомобили, и комбайны, и тракторы, и самоходные машины.