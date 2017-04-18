Аттракционы в минских парках – какие новые появятся и подорожают ли билеты: «Большой город»

Новости Беларуси. Весна. Всё чаще возникает желание выехать на природу. Но в повседневной суете не всегда получается. Однако, есть альтернатива – парки. Там можно успокоиться и подзарядиться энергией, при этом, сэкономив на бензине. В парках сейчас кипит работа, заканчивается подготовка к новому сезону. На следующей неделе, если позволит погода, откроют аттракционы. Как часто проверяют их техническое состояние? Изменится ли цена билетов, и появятся ли новые аттракционы? Об этом в программе «Большой город» рассказал главный инженер УП «Минскзеленстрой» Владимир Бабивский.

85% аттракционов в минских парках готовы к эксплуатации

Самый старый аттракцион в Минске – «Вальс» в парке Горького

Техническое состояние аттракционов в минских парках проверяют ежедневно

Цены на билеты в минских парках увеличат максимум на 9%

Билеты на аттракционы в минских парках будут стоить в пределах 3-5 рублей

На мобильный, в виде магнитной карты и сезонные: новые виды билетов появятся в минских парках

«Приличный аттракцион с экстремальным содержанием стоит порядка 600-700 тысяч рублей»

«В Лас-Вегасе другие аттракционы. Но надо учесть наши климат и менталитет»: почему в Минске не нужны дорогие развлечения?

Отравились едой в минском парке? В администрацию обращаться не стоит