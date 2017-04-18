Билеты на аттракционы в минских парках будут стоить в пределах 3-5 рублей

Новости Беларуси. Как формируются цены на билеты, рассказали в программе «Большой город».

Владимир Бабивский, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:

Цена на билеты формируется из экономических составляющих. Регулирование цен на билеты входит в компетенцию управления антимонопольного регулирования и торговли. С ними согласовываются все эти изменения.

А можете сказать – совсем средняя цена на билет на аттракцион.

Владимир Бабивский:

Совсем средняя цена на билет на аттракцион – я думаю, будет в пределах 3-5 рублей.

А сколько он должен стоить, чисто теоретически, чтобы окупать затраты на поддержание аттракционов?

Владимир Бабивский:

Билет стоит столько, сколько он стоит.

Чем билет будет дороже, я считаю, тем будет менее привлекателен аттракцион.

В наших парках находятся коммерческие аттракционы, которые принадлежат частным предпринимателям, и на них цены больше. Наши посетители прекрасно это видят и знают. Наши цены носят, отчасти, и социальный характер. Мы не пытаемся получить сверхприбыль. Мы хотим дарить людям удовольствие доступное. Мы понимаем, что, если цена будет в два, а, может, в три раза больше, теоретически, выручка должна увеличиться. Но мы так же прекрасно понимаем, что дорогие цены не дают постоянного притока посетителей. На дорогом аттракционе посетитель может прокатиться раз, может прокатиться два, и интерес к нему пропадает. Чем доступнее цена, тем чаще, я думаю, на нём приятнее кататься.

Через сколько, вообще, аттракцион может себя окупить?

Владимир Бабивский:

В условиях работы нашего предприятия, окупаемость аттракциона – период порядка 6-7 лет. Это – срок окупаемости аттракциона. И только после этого он начинает уже приносить прибыль.