Отравились едой в минском парке? В администрацию обращаться не стоит

Новости Беларуси. Кто проверяет торговцев едой в минских парках, рассказали в программе «Большой город».

Владимир Бабивский, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:

Мы глубоко убеждены, что каждый должен заниматься своим делом. «Минскзеленстрой» совершает на территории парков очень большую работу по благоустройству, по содержанию. А также по оказанию услуг по катанию на аттракционах.

Всё, что касается общественного питания – не входит в сферу нашей деятельности.

И мы считаем, что те люди, которые в этом профессионалы, должны этим заниматься. Территория, которая в парке отдана для общественного питания – эти площадки продаются на аукционе, на торгах Центра недвижимости Мингорисполкома. Те желающие, которые туда приходят – они предоставляют весь необходимый пакет документов для приобретения этих площадок, под конкретный вид деятельности. Мы регулируем, чтобы не было очень много повторов, по мере сил. То, что в парках есть повторы – это обусловлено тем, чтобы максимально комфортно было для посетителей парка. Чтобы не было очередей. Понятно, что сладкую вату любят все дети, и, если в парке будет только одна такая палатка – это будет неудобно. Они повторяются. Но мы уже для себя определились, что в парках достаточно точек общественного питания – больше их появляться не планируется. Те документы и те проверки, которые в сфере общественного питания проводятся – они выходят за сферу нашей ответственности и я Вам тут не смогу рассказать, с чем они сталкиваются.

Если человек отравился, съел какую-то некачественную еду – не стоит обращаться в администрацию парка?

Владимир Бабивский:

Да. Абсолютно.