На мобильный, в виде магнитной карты и сезонные: новые виды билетов появятся в минских парках

Новости Беларуси. Как изменится система распространения билетов, рассказали в программе «Большой город».

Есть ли на сегодня возможности обновить аттракционы в столичных парках?

Владимир Бабивский, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:

Огромное желание обновить парк аттракционов. Огромное желание изменить концепцию работы парков, изменить способы продажи билетов в парках. Над этим сейчас мы очень тесно работаем с проектной организацией.

В парках планируется автоматизация учёта и прохода посетителей на аттракционы.

Будут запущены новые образцы входных билетов. Планируется, что билеты можно будет приобретать в любом уголке парка. Планируется, что возможность появится приобретения билетов на мобильные устройства. Будут установлены специальные сканирующие устройства, которые будут позволять считывать информацию с любых носителей – от экранов мобильных телефонов до бумажных носителей. Будут внедрены системы современные QR-кодирования, шифрования на билетах. Билеты начнут действовать не только в день их приобретения, а на протяжении сезона катания на аттракционах. Мы хотим внедрить систему использования карточек постоянных клиентов. Чтобы могли родители давать эти карточки своим детям, либо сами ими пользоваться. Размещать какие-то средства на этих карточках и не стоять в очередях, покупать билеты, а использовать вот эти магнитные карты.

Когда ориентировочно планируется внедрить вот эту систему?

Владимир Бабивский:

Я боюсь Вам пообещать в камеру точную дату, но это – моя цель, моя мечта.

Это – мечта нашего генерального директора, что мы это воплотим в ближайшие год-два.

Проектные работы уже ведутся. В этом году, надеемся, мы завершим проектные работы, у нас будет уже основание для проведения всех этих наших идей в жизнь. А в следующем году, я думаю, мы какие-то уже варианты увидим. А в настоящем – в парке Челюскинцев автодром уже пробным таким оборудованием оснащён. И в этом году мы уже начнём видеть эффективность этой работы.