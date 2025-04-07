Эстонские власти не могут повысить зарплаты учителям из-за расходов на оборону

Кризис в сфере образования накрыл Эстонию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учителя массово жалуются на мизерные зарплаты и требуют повысить их хотя бы на 10 %. Для этого из бюджета потребуется выделить 77 миллионов евро. Однако министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас назвала эту сумму неподъемной.

Работники сферы указывают на то, что средняя зарплата по стране за два года выросла на 14 %, тогда как у учителей всего на 4. Такое положение дел не устраивает педагогов, в связи с чем на следующей неделе стартуют переговоры о зарплатах. Среди требований, которые намерены выдвинуть правящей коалиции: план по достижению среднего оклада по стране, улучшения условий труда и коллективный договор на два года. Глава Союза учителей также отмечает, что из-за повышения расходов на оборону учителя потеряли надежду на рост заработных плат. Если переговоры не увенчаются успехом, Эстонию ждет очередная волна протестов.