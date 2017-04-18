85% аттракционов в минских парках готовы к эксплуатации

Новости Беларуси. Когда стартует сезон аттракционов в парках, рассказали в программе «Большой город».
Владимир Бабивский, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:
Планируется 21 апреля, если погода, природа не преподнесёт нам никаких сюрпризов.
Сейчас идёт самая активная подготовка к открытию сезона?
Владимир Бабивский:
Уже финишный этап. Сама подготовка к открытию сезона началась с момента консервации.
Прекратить деятельность гораздо проще, чем её начать.
Поэтому, как только мы законсервировались, начались уже процедуры подготовки к расконсервации. И в настоящее время 85% уже готово аттракционов к эксплуатации. Остаются уже формальности, связанные с допуском аттракционов к эксплуатации.
Аттракционы в минских парках – какие новые появятся и подорожают ли билеты?