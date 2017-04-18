Самый старый аттракцион в Минске – «Вальс» в парке Горького

Новости Беларуси. Каков средний возраст аттракционов в минских парках, рассказали в программе «Большой город».

Владимир Бабивский, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:

Средний возраст аттракционов в наших парках – это 6-7 лет.

А, вообще, срок эксплуатации крайний какой?

Владимир Бабивский:

По-разному. Есть аттракционы, на которые срок эксплуатации 10 лет. Есть срок эксплуатации – 12, 8 лет. Это зависит от производителя. Каждый производитель в технической документации к аттракциону указывает сроки его эксплуатации.

Если мы говорим про механизированные большие аттракционы, то, естественно, срок будет поменьше.

Если это – малые аттракционы, без больших динамических нагрузок, соответственно, там срок эксплуатации может быть больше. И в обратную сторону: если это – аттракционы надувные, то там срок эксплуатации зависит от плотности, от качества материала, из которого они сделаны. И там каждый производитель, по-своему, гарантированные сроки указывает. А сроки эксплуатации больше зависят от правильности эксплуатации.

А у нас есть аттракционы-долгожители?

Владимир Бабивский:

Есть.

Которые, может быть, уже превысили отметку, как вы сказали – 10-12 лет.

Владимир Бабивский:

Да, есть такие аттракционы. Это допускается. То есть, аттракцион, когда выработает вот этот свой срок эксплуатации, на нём проводится полное техническое освидетельствование. На нём проводится диагностика всех критических узлов и делается заключение, вплоть до неразрушающего контроля.

Производится ультразвуковой контроль целостности металлов.

И делается заключение о возможности его эксплуатации в очередном сезоне. Эти аттракционы проходят такое освидетельствование ежегодно, перед каждым годом эксплуатации. И такой аттракцион очень пользуется популярностью, минчане и гости столицы его очень любят, он находится в парке Горького, это – «Вальс».