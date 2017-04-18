Техническое состояние аттракционов в минских парках проверяют ежедневно

Новости Беларуси. По каким параметрам аттракционы проходят проверку, рассказали в программе «Большой город».

Когда начинается сезон, в период активной эксплуатации аттракциона как часто проверяется его техническое состояние?

Владимир Бабивский, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:

Ежедневно. Перед началом работы инженер-механик даёт письменное заключение, письменно подтверждает, что аттракцион исправен и может быть допущен к работе. Дежурный аттракциона, игрового оборудования отвечает за пробный пуск.

Проверяется аттракцион на исправность, по контрольной карте проверяются отдельные позиции ежедневно, которые положено проверять.

Если они исправны, если пробный запуск аттракциона – успешный, инженер-механик допускает аттракцион к эксплуатации, ежедневно. Когда Вы садитесь в аттракцион, в посадочный модуль, в кабину – Вы должны воспользоваться средствами защиты, пассивной или активной. Элементарно – целостность ремней безопасности, целостность замков, защёлок на этих ремнях, исправность дуг безопасности, целостность обмягчений, надёжность вращения посадочного модуля без люфтов, надёжность крепления конструкций тележек на основания. Эти все составные части для каждого аттракциона индивидуальны, они заносятся в техническую карту и по этой технической карте ежедневно проверяется каждая позиция. Так называемый чек-лист. По чек-листу проверяется первое-второе-третье-десятое. Прошёл чек-лист – аттракцион допущен к эксплуатации.