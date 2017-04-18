«В Лас-Вегасе другие аттракционы. Но надо учесть наши климат и менталитет»: почему в Минске не нужны дорогие развлечения?

Новости Беларуси. Какие аттракционы целесообразно устанавливать в Беларуси, рассказали в программе «Большой город».

Кто занимается производством аттракционов?

Владимир Бабивский, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:

Есть белорусские предприятия, которые по итальянским технологиям производят у нас в республике аттракционы. Есть предприятие, которое производит авторские, свои аттракционы, но это – очень сложная процедура их сертификации, получения необходимых документов по безопасности. То есть, аттракцион, сам по себе, идея аттракциона – она может быть в металле и недорога. Дорого его серийное производство, дорого его документальное сопровождение, дорог его запуск, допуск и получение всех разрешений. Есть дешёвые аттракционы – китайские. Не всегда интересные. А иногда – очень интересные, но непонятные. А всё, что непонятно – оно пугает. Есть аттракционы, которые сложны в обслуживании и к ним невозможно найти запасные части. То есть, мы должны понимать, что, да – в Лас-Вегасе, в каких-то парках развлечений за океаном есть другие аттракционы. Но надо учитывать нашу климатическую зону, надо учитывать наш менталитет.

Надо учитывать то, что эти аттракционы работают сезон и сезон находятся на хранении при перепадах больших температур – от минуса до плюса.

Вот эти все вещи влияют, как на целостность металлов, как на их устойчивость и долговечность, так и на их продолжительность жизни. Другой момент, что, если установить в Минске аттракцион стоимостью, много-много-много нулей в которой будет, окупаемость этого аттракциона, соответственно, тоже растягивается. А интерес обратно пропорционален этому. Люди, которые откатались – ставка на то, что минчане будут приходить на такой дорогостоящий экстремальный… Самые дорогие аттракционы – они все экстремальные. Экстремальные аттракционы имеют много ограничений – и по возрасту, и по медицинским показаниям. И то, что минчане будут на этот аттракцион ходить 6-10-20 раз в сезоне, рассчитывать проблематично.

То есть, вы ждёте больше нормального предложения, которое бы Вас устроило?

Владимир Бабивский:

Да. Мы ищем оптимальное предложение, мы склонны даже, скажу Вам честно, рассматривать семейные аттракционы, чтобы это катался не только папа, не только ребёнок, а, чтобы каталась семья. И, чтобы это было одинаково интересно и ребёнку, чтобы это его завораживало, и, чтобы это было интересно его родителям.